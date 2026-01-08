Nordul Franței și zona pariziană sunt acoperite de zăpadă, iar locuitorii profită de peisajul neobișnuit. O avertizare portocalie pentru vremea de iarnă este în vigoare în 26 de departamente din vestul țării, relatează Sweden Herald.

Ninsorile abundente au provocat blocaje de trafic, în special în Normandia și regiunea pariziană. La Paris, zăpada a transformat dealul din jurul monumentului Sacré-Coeur, Montmartre, într-un loc de distracție.

Localnicii și turiștii se dau cu sania și schiurile pe stratul subțire de zăpadă. În alte părți ale capitalei, oameni dansează în echipament de schi, iar un polițist este surprins protejându-se de bulgări de zăpadă cu scutul său antirevoltă.

Un incident neobișnuit a fost surprins pe Aeroportul Schiphol din Olanda, unde mai mulți angajați au fost filmați în timp ce se jucau și se băteau cu bulgări de zăpadă, pe fondul ninsorilor abundente. Imaginile au apărut în mediul online în timp ce traficul aerian era afectat de condițiile meteo, cu numeroase zboruri întârziate sau anulate.

Momentul a stârnit reacții mixte, unii privindu-l ca pe o pauză relaxată într-o situație tensionată, alții criticând lipsa de profesionalism în plin haos aeroportuar.

