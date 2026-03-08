Procedura vizează achiziția a 98 de loturi de produse alimentare, necesare pentru asigurarea hranei în cadrul instituției.

Potrivit documentației de achiziție, lista produselor este una extinsă și cuprinde o gamă variată de alimente, de la produse de bază, precum făină, orez, ulei, zahăr sau pâine, până la carne și preparate din carne, lactate, ouă, legume și fructe proaspete, conserve, condimente, produse de patiserie sau băuturi. Practic, achiziția acoperă aproape întreg necesarul alimentar pentru funcționarea cantinei instituției.

Cum arată cele mai interesante produse cumpărate

În procedura de achiziție sunt detaliate cele 98 de loturi de alimente pentru pompierii din Prahova. În magazie pot intra până la 190.755 de ouă de găină, peste trei tone de paste făinoase, 18.225 de kilograme de banane aproape 3 tone de smântână și șapte tone de unt!

În ceea ce privește cantitatea de mere aceasta variază, la fel ca și restul produselor, de la 9.612 kilograme, până la 21.627 de kilograme. Iar pentru varză, contractul poate aduce maximum 24.385 de kilograme la unitatea de învățământ.

De pe listă nu lipsește laptele de vacă (maximum 29.160 de litri) sau 11.856 de kilograme de pește. Cea mai mare cantitate ce urmează să ajungă în Prahova este în dreptul cartofilor, 91.550 de kilograme.

Au cumpărat mâncare de 350.000 de euro!

Valoarea contractului, care depășește 1,7 milioane de lei, vine într-un context economic dificil, marcat de creșterea prețurilor la alimente și de presiuni bugetare în sectorul public. În acest context, instituțiile statului continuă să lanseze contracte consistente pentru aprovizionarea unităților pe care le administrează.

Imagine cu Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” din Boldești (județul Prahova)

Achiziția realizată de Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” are ca obiect furnizarea a 98 de tipuri de produse alimentare, organizate pe loturi distincte, care urmează să fie livrate conform necesarului stabilit de instituție.

Produsele sunt destinate alimentației persoanelor aflate în cadrul unității, însă documentele publice nu detaliază în mod explicit perioada exactă pentru care este estimat consumul aferent acestei sume.

LOT 1 – Apă minerală carbogazoasă

LOT 2 – Apă minerală plată

LOT 3 – Amelioratori pentru preparate culinare

LOT 4 – Arome – Zahăr vanilat

LOT 5 – Arome – Esențe

LOT 6 – Biscuiţi

LOT 7 – Boia de ardei

LOT 8 – Borş

LOT 9 – Brânză proaspătă de vacă

LOT 10 – Brânză telemea de vacă

LOT 11 – Brânză topită

LOT 12 – Cacao pudră

LOT 13 – Cafea naturală

LOT 14 – Cârnaţi cabanos

LOT 15 – Cârnaţi oltenești

LOT 16 – Crenvurşti

LOT 17 – Pulpă pasăre fără os refrigerată

LOT 18 – Piept pasăre fără os refrigerat

LOT 19 – Aripi pasăre refrigerate

LOT 20 – Cotlet de porc fără os refrigerat

LOT 21 – Ceafă de porc fără os refrigerată

LOT 22 – Carne porc lucru refrigerată

LOT 23 – Carne vită lucru refrigerată

LOT 24 – Cartofi proaspeți curățați

LOT 25 – Caşcaval

LOT 26 – Ceai

LOT 27 – Ceapă

LOT 28 – Cereale

LOT 29 – Ciocolată

LOT 30 – Citrice (Portocale, mandarine, grepfrut)

LOT 31 – Condimente

LOT 32 – Zarzavat ciorbe

LOT 33 – Roșii in bulion

LOT 34 – Fasole verde

LOT 35 – Mazăre

LOT 36 – Fasole boabe uscată

LOT 37 – Făină de grâu albă

LOT 38 – Fructe proaspete calitatea I – Pere

LOT 39 – Fructe proaspete calitatea I – Mere

LOT 40 – Fructe proaspete calitatea I – Banane

LOT 41 – Foi de dafin

LOT 42 – Gem de caise

LOT 43 – Gem de piersici

LOT 44 – Gem de căpșuni

LOT 45 – Iaurt

LOT 46 – Lapte de vacă

LOT 47 – Lămâi

LOT 48 – Legume proaspete calitatea I – Roșii

LOT 49 – Legume proaspete calitatea I – Ardei gras

LOT 50 – Legume proaspete calitatea I – Castraveți

LOT 51 – Mărar (verdețuri)

LOT 52 – Pătrunjel (verdețuri)

LOT 53 – Leuștean (verdețuri)

LOT 54 – Măsline

LOT 55 – Miere

LOT 56 – Murături asortate

LOT 57 – Murături castraveți

LOT 58 – Murături gogoșari

LOT 59 – Muştar

LOT 60 – Orez decorticat

LOT 61 – Oţet din vin

LOT 62 – Ouă de găină

LOT 63 – Pâine albă

LOT 64 – Pastă de tomate

LOT 65 – Paste făinoase – Spaghete

LOT 66 – Paste făinoase – Penne

LOT 67 – Paste făinoase – Melcișori

LOT 68 – Paste făinoase – Tăiței

LOT 69 – Peşte (file)

LOT 70 – Piper

LOT 71 – Rădăcinoase – Morcovi

LOT 72 – Rădăcinoase – Țelină

LOT 73 – Rădăcinoase – Păstârnac

LOT 74 – Salam tip de vară sau echivalent

LOT 75 – Salam tip Victoria sau echivalent

LOT 76 – Salam tip bănățean sau echivalent

LOT 77 – Sare comestibilă

LOT 78 – Smântână

LOT 79 – Mușchi file

LOT 80 – Mușchi țigănesc

LOT 81 – Piept de pui afumat

LOT 82 – Ulei din floarea soarelui

LOT 83 – Ulei din măsline

LOT 84 – Unt proaspăt

LOT 85 – Usturoi

LOT 86 – Varză proaspătă

LOT 87 – Zahăr

LOT 88 – Făină de porumb (mălai)

LOT 89 – Suc natural de fructe

LOT 90 – Conservă pește în sos tomat

LOT 91 – Conservă pește în ulei

LOT 92 – Vin

LOT 93 – Conservă carne de vită în suc propriu

LOT 94 – Conservă carne de porc în suc propriu

LOT 95 – Conservă pate de ficat

LOT 96 – Praf de copt

LOT 97 – Stafide

LOT 98 – Baton cereale

Cu se ocupă Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă

Conform prezentării de pe site-ul oficial, Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești este o instituție de învățământ postliceal din cadrul Ministerul Afacerilor Interne, specializată în formarea inițială a subofițerilor de pompieri și protecție civilă, precum și a maiștrilor militari auto.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 17

Instituția pregătește viitorii salvatori care vor activa ulterior în structurile Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, având rolul de a asigura personal calificat pentru intervențiile în situații de urgență.

„Școala este un loc al maturizării fizice și psihice, un loc al descoperirii și dezvoltării personale, al devenirii. Formăm profesioniști, formăm caractere, formăm coechipieri în lupta împotriva imprevizibilului, a forțelor naturii și a greșelilor umane”, este prezentarea de pe site-ul oficial.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE