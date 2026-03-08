Procedura vizează achiziția a 98 de loturi de produse alimentare, necesare pentru asigurarea hranei în cadrul instituției.

Potrivit documentației de achiziție, lista produselor este una extinsă și cuprinde o gamă variată de alimente, de la produse de bază, precum făină, orez, ulei, zahăr sau pâine, până la carne și preparate din carne, lactate, ouă, legume și fructe proaspete, conserve, condimente, produse de patiserie sau băuturi. Practic, achiziția acoperă aproape întreg necesarul alimentar pentru funcționarea cantinei instituției.

Cum arată cele mai interesante produse cumpărate

În procedura de achiziție sunt detaliate cele 98 de loturi de alimente pentru pompierii din Prahova. În magazie pot intra până la 190.755 de ouă de găină, peste trei tone de paste făinoase, 18.225 de kilograme de banane aproape 3 tone de smântână și șapte tone de unt!

În ceea ce privește cantitatea de mere aceasta variază, la fel ca și restul produselor, de la 9.612 kilograme, până la 21.627 de kilograme. Iar pentru varză, contractul poate aduce maximum 24.385 de kilograme la unitatea de învățământ.

De pe listă nu lipsește laptele de vacă (maximum 29.160 de litri) sau 11.856 de kilograme de pește. Cea mai mare cantitate ce urmează să ajungă în Prahova este în dreptul cartofilor, 91.550 de kilograme.

Au cumpărat mâncare de 350.000 de euro!

Valoarea contractului, care depășește 1,7 milioane de lei, vine într-un context economic dificil, marcat de creșterea prețurilor la alimente și de presiuni bugetare în sectorul public. În acest context, instituțiile statului continuă să lanseze contracte consistente pentru aprovizionarea unităților pe care le administrează.

Imagine cu Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” din Boldești (județul Prahova)
Imagine cu Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” din Boldești (județul Prahova)

Achiziția realizată de Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” are ca obiect furnizarea a 98 de tipuri de produse alimentare, organizate pe loturi distincte, care urmează să fie livrate conform necesarului stabilit de instituție.

Produsele sunt destinate alimentației persoanelor aflate în cadrul unității, însă documentele publice nu detaliază în mod explicit perioada exactă pentru care este estimat consumul aferent acestei sume.

Cu se ocupă Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă

Conform prezentării de pe site-ul oficial, Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești este o instituție de învățământ postliceal din cadrul Ministerul Afacerilor Interne, specializată în formarea inițială a subofițerilor de pompieri și protecție civilă, precum și a maiștrilor militari auto.

Imagine cu Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu" din Boldești (județul Prahova)

Instituția pregătește viitorii salvatori care vor activa ulterior în structurile Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, având rolul de a asigura personal calificat pentru intervențiile în situații de urgență.

„Școala este un loc al maturizării fizice și psihice, un loc al descoperirii și dezvoltării personale, al devenirii. Formăm profesioniști, formăm caractere, formăm coechipieri în lupta împotriva imprevizibilului, a forțelor naturii și a greșelilor umane”, este prezentarea de pe site-ul oficial.

