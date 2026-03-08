Cuprins:
Procedura vizează achiziția a 98 de loturi de produse alimentare, necesare pentru asigurarea hranei în cadrul instituției.
Potrivit documentației de achiziție, lista produselor este una extinsă și cuprinde o gamă variată de alimente, de la produse de bază, precum făină, orez, ulei, zahăr sau pâine, până la carne și preparate din carne, lactate, ouă, legume și fructe proaspete, conserve, condimente, produse de patiserie sau băuturi. Practic, achiziția acoperă aproape întreg necesarul alimentar pentru funcționarea cantinei instituției.
Cum arată cele mai interesante produse cumpărate
În procedura de achiziție sunt detaliate cele 98 de loturi de alimente pentru pompierii din Prahova. În magazie pot intra până la 190.755 de ouă de găină, peste trei tone de paste făinoase, 18.225 de kilograme de banane aproape 3 tone de smântână și șapte tone de unt!
În ceea ce privește cantitatea de mere aceasta variază, la fel ca și restul produselor, de la 9.612 kilograme, până la 21.627 de kilograme. Iar pentru varză, contractul poate aduce maximum 24.385 de kilograme la unitatea de învățământ.
De pe listă nu lipsește laptele de vacă (maximum 29.160 de litri) sau 11.856 de kilograme de pește. Cea mai mare cantitate ce urmează să ajungă în Prahova este în dreptul cartofilor, 91.550 de kilograme.
Au cumpărat mâncare de 350.000 de euro!
Valoarea contractului, care depășește 1,7 milioane de lei, vine într-un context economic dificil, marcat de creșterea prețurilor la alimente și de presiuni bugetare în sectorul public. În acest context, instituțiile statului continuă să lanseze contracte consistente pentru aprovizionarea unităților pe care le administrează.
Achiziția realizată de Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” are ca obiect furnizarea a 98 de tipuri de produse alimentare, organizate pe loturi distincte, care urmează să fie livrate conform necesarului stabilit de instituție.
Produsele sunt destinate alimentației persoanelor aflate în cadrul unității, însă documentele publice nu detaliază în mod explicit perioada exactă pentru care este estimat consumul aferent acestei sume.
- LOT 1 – Apă minerală carbogazoasă
- LOT 2 – Apă minerală plată
- LOT 3 – Amelioratori pentru preparate culinare
- LOT 4 – Arome – Zahăr vanilat
- LOT 5 – Arome – Esențe
- LOT 6 – Biscuiţi
- LOT 7 – Boia de ardei
- LOT 8 – Borş
- LOT 9 – Brânză proaspătă de vacă
- LOT 10 – Brânză telemea de vacă
- LOT 11 – Brânză topită
- LOT 12 – Cacao pudră
- LOT 13 – Cafea naturală
- LOT 14 – Cârnaţi cabanos
- LOT 15 – Cârnaţi oltenești
- LOT 16 – Crenvurşti
- LOT 17 – Pulpă pasăre fără os refrigerată
- LOT 18 – Piept pasăre fără os refrigerat
- LOT 19 – Aripi pasăre refrigerate
- LOT 20 – Cotlet de porc fără os refrigerat
- LOT 21 – Ceafă de porc fără os refrigerată
- LOT 22 – Carne porc lucru refrigerată
- LOT 23 – Carne vită lucru refrigerată
- LOT 24 – Cartofi proaspeți curățați
- LOT 25 – Caşcaval
- LOT 26 – Ceai
- LOT 27 – Ceapă
- LOT 28 – Cereale
- LOT 29 – Ciocolată
- LOT 30 – Citrice (Portocale, mandarine, grepfrut)
- LOT 31 – Condimente
- LOT 32 – Zarzavat ciorbe
- LOT 33 – Roșii in bulion
- LOT 34 – Fasole verde
- LOT 35 – Mazăre
- LOT 36 – Fasole boabe uscată
- LOT 37 – Făină de grâu albă
- LOT 38 – Fructe proaspete calitatea I – Pere
- LOT 39 – Fructe proaspete calitatea I – Mere
- LOT 40 – Fructe proaspete calitatea I – Banane
- LOT 41 – Foi de dafin
- LOT 42 – Gem de caise
- LOT 43 – Gem de piersici
- LOT 44 – Gem de căpșuni
- LOT 45 – Iaurt
- LOT 46 – Lapte de vacă
- LOT 47 – Lămâi
- LOT 48 – Legume proaspete calitatea I – Roșii
- LOT 49 – Legume proaspete calitatea I – Ardei gras
- LOT 50 – Legume proaspete calitatea I – Castraveți
- LOT 51 – Mărar (verdețuri)
- LOT 52 – Pătrunjel (verdețuri)
- LOT 53 – Leuștean (verdețuri)
- LOT 54 – Măsline
- LOT 55 – Miere
- LOT 56 – Murături asortate
- LOT 57 – Murături castraveți
- LOT 58 – Murături gogoșari
- LOT 59 – Muştar
- LOT 60 – Orez decorticat
- LOT 61 – Oţet din vin
- LOT 62 – Ouă de găină
- LOT 63 – Pâine albă
- LOT 64 – Pastă de tomate
- LOT 65 – Paste făinoase – Spaghete
- LOT 66 – Paste făinoase – Penne
- LOT 67 – Paste făinoase – Melcișori
- LOT 68 – Paste făinoase – Tăiței
- LOT 69 – Peşte (file)
- LOT 70 – Piper
- LOT 71 – Rădăcinoase – Morcovi
- LOT 72 – Rădăcinoase – Țelină
- LOT 73 – Rădăcinoase – Păstârnac
- LOT 74 – Salam tip de vară sau echivalent
- LOT 75 – Salam tip Victoria sau echivalent
- LOT 76 – Salam tip bănățean sau echivalent
- LOT 77 – Sare comestibilă
- LOT 78 – Smântână
- LOT 79 – Mușchi file
- LOT 80 – Mușchi țigănesc
- LOT 81 – Piept de pui afumat
- LOT 82 – Ulei din floarea soarelui
- LOT 83 – Ulei din măsline
- LOT 84 – Unt proaspăt
- LOT 85 – Usturoi
- LOT 86 – Varză proaspătă
- LOT 87 – Zahăr
- LOT 88 – Făină de porumb (mălai)
- LOT 89 – Suc natural de fructe
- LOT 90 – Conservă pește în sos tomat
- LOT 91 – Conservă pește în ulei
- LOT 92 – Vin
- LOT 93 – Conservă carne de vită în suc propriu
- LOT 94 – Conservă carne de porc în suc propriu
- LOT 95 – Conservă pate de ficat
- LOT 96 – Praf de copt
- LOT 97 – Stafide
- LOT 98 – Baton cereale
Cu se ocupă Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă
Conform prezentării de pe site-ul oficial, Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu" Boldești este o instituție de învățământ postliceal din cadrul Ministerul Afacerilor Interne, specializată în formarea inițială a subofițerilor de pompieri și protecție civilă, precum și a maiștrilor militari auto.
Instituția pregătește viitorii salvatori care vor activa ulterior în structurile Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, având rolul de a asigura personal calificat pentru intervențiile în situații de urgență.
„Școala este un loc al maturizării fizice și psihice, un loc al descoperirii și dezvoltării personale, al devenirii. Formăm profesioniști, formăm caractere, formăm coechipieri în lupta împotriva imprevizibilului, a forțelor naturii și a greșelilor umane”, este prezentarea de pe site-ul oficial.
