Școlile din Gorj afectate de cutremure: o clădire renovată acum zece ani urmează să fie demolată, o alta a avut-o elevă pe Ecaterina Teodoroiu

27 de unități de învățământ din județul Gorj au fost afectate de cele două cutremure de 5,2 și 5,7 grade Richter înregistrate pe 13 și 14 februarie în Gorj, urmate fiecare de sute de replici. Reporterii Școala 9 au vizitat câteva dintre școlile cel mai grav afectate de seisme. Cele mai multe sunt clădiri vechi, unele și de peste 100 de ani.

„Accesul interzis tuturor persoanelor” scrie acum pe poarta Școlii nr. 7 din Târgu Jiu. Fondată în 1904 în suburbia Vădeni, aici a făcut primele clase chiar Ecaterina Teodoroiu. Se observă de la distanță că peretele exterior din stradă e fisurat, iar tencuiala tavanului a căzut.

În total, în Târgu Jiu, 11 clădiri ale unităților de învățământ au fost afectate.

Ce spune directorul Școlii nr. 7

„Clădirea a suferit, de-a lungul timpului, renovări interioare și exterioare, dar e cea de pe vremea Ecaterinei Teodoroiu, n-a fost modificată până acum structura de rezistență”, spune directorul Liceului Auto din oraș, de care aparține și Școala nr. 7, Aristide Udrescu.

La Școala nr. 7 a fost elevă și Ecaterina Teodoroiu

„În mare parte, aproape în toate sălile de clasă, la partea de sus există probleme, la tavane. S-au fisurat și există riscul să cadă”, mai explică directorul.

Din fericire, am văzut că s-a publicat în Monitorul Oficial un ordin de ministru prin care ni se alocă fonduri pentru a fi executate lucrări de îmbunătățire. Aristide Udrescu, directorul Școlii nr. 7:

La grădiniță: afectată partea veche

Și Grădinița cu program prelungit nr. 13 din strada Siretului, Târgu Jiu, a fost afectată de cutremur. Cele mai mari probleme sunt la corpul vechi al grădiniței, cel vizibil din stradă.

Ce spuneau specialiștii citați de Prefectura Gorj:

a fost afectată structura de rezistență,

sunt fisuri vizibile,

s-a produs desprinderea tencuielii.

Administratorul clădirii a menționat, pentru Școala 9, că nu se mai intră în clădire. De asemenea, se așteaptă o comisie de specialitate, care marți nu ajunsese încă la fața locului și nici nu existau informații despre data în care va ajunge.

Stănești: clădire veche, multe echipe de control

Și Școala Gimnazială Stănești a suferit daune. Ambele corpuri de clădire au fisuri, vizibile de la distanță.

„Eu am 54 de ani, iar școala asta e mai mare decât mine, să tot aibă vreo 80 de ani. Toate școlile de aici au fost afectate de cutremur”, ne povestește o localnică. Femeia e vânzătoare la magazinul de vizavi, iar primul mare cutremur a prins-o chiar aici.

„M-am speriat rău. Prima dată, am auzit vuietul acela teribil, apoi au început să se clatine rafturile. Am ieșit afară, dar ia uitați, acolo, cablurile acelea de electricitate. Până jos erau, mai mare frica! Eu am 54 de ani și așa ceva n-am mai prins!”, povestește femeia.

„Au mai schimbat geamurile școlii, au pus termopane la școală”, adaugă ea. „A venit și azi comisia, au fost vreo 6-7 băieți și imediat după cutremur. Dar orice am face, școlile sunt vechi. Dacă ar veni un cutremur ca cel din Turcia, s-ar prăbuși toate”.

11 cădiri de școli din Gorj au fost afectate după cutremure

Școala din Arcani va fi demolată

În pericol real de prăbușire se află acum școala gimnazială din Arcani, comună aflată la circa 7-8 kilometri de epicentrul cutremurelor, aflat în apropierea localității Runcu.

Conform unui comunicat publicat și pe pagina Prefecturii Gorj, școala a suferit:

fisuri orizontale, verticale și la 45 de grade;

a fost afectat peretele între casa scării și sala de clasă P+1;

pereți săli de clasă interiori și exteriori grav afectați;

structură de rezistență grav afectată.

Primarul localității, PNL-istul Aristică-Daniel Coiculescu, a confirmat că situația școlii, alături de cea a bisericii ortodoxe, este foarte gravă, după cum scrie și Libertatea.

Astfel, autoritățile au decis demolarea celor două clădiri.

Edilul a menționat că, deși școala a fost renovată acum 12 ani, structura de rezistență este grav afectată. Asta pentru că „n-ar fi fost bine gândit proiectul pe partea de rezistență”.

De asemenea, începând cu 24 februarie, Ministerul Educației va afișa, săptămânal, pe site-ul instituției, situația școlilor cu risc seismic, potrivit unui comunicat de presă.

Ce se întâmplă cu elevii?

Forțate de împrejurări, școlile au fost nevoite să intre mai devreme în programul Școala altfel, urmat de Săptămâna Verde, confirmă edilul. În mod normal, cele două programe naționale ar urma să se desfășoare, la alegerea fiecărei instituții de învățământ, în perioada 27 februarie – 16 iunie.

Chiar Inspectoratul Școlar Județean a sfătuit școlile să organizeze mai devreme Școala Altfel și Săptămâna Verde pentru a-i ține pe elevi departe de băncile școlii.

„Dar noi mai avem două clădiri de școală în alte sate, Stroiești și Câmpofeni, acolo sunt clădiri noi, făcute prin PNDL (Planul Național de Dezvoltare Locală, n.r.), cu apă caldă, căldură, toate utilitățile. Elevii or să stea un picuț mai înghesuiți, dar nu foarte mult”, adaugă Aristică-Daniel Coiculescu.

„Școala online va fi decisă pe tot județul, dacă va fi cazul”, a declarat și inspectorul școlar general din județul Gorj, Marcela Mrejeru, potrivit edupedu.ro.

Unele școli au peste 100 de ani

Școală de dinainte de război

Alături de Școala din Stănești, o altă școală din comună a fost afectată parțial de cutremur și are nevoie de consolidare. Este vorba de Școala primară Smaranda Gh. Zagorianu din satul Călești, construită în 1912, înainte de izbucnirea Primului Război Mondial.

Doar 10 elevi mai învață aici, spune îngrijitoarea școlii, care ne-a făcut turul unității de învățământ, și 18 preșcolari. Nici zecile de planșe și desene colorate care împodobesc pereții celor două clase nu ascund fisurile recente sau cele lăsate de trecerea timpului.

Vecinul școlii: „Huruit în pământ”

„Și ușile au început să se lase, scârțâie, atât sunt de vechi”. Clădirea e impunătoare, are săli de clasă foarte înalte și încălzire pe lemne. La mijloc este un amfiteatru în care se țin spectacole. El a fost cel mai afectat.

„Copiii erau în vacanță în ziua cutremurului, norocul lor. Pe mine m-a prins acasă, am apucat să iau fetița de mână și să ies afară. Vizavi, în fosta cooperativă, coșul de pe ea a picat fix în fața mea, m-am speriat groaznic”, povestește femeia.

Ghid ne este și Valerică Năgăra, în vârstă de 66 de ani, fost elev al școlii primare. „Pe mine m-a prins cutremurul afară, stând în picioare. Eram colea în vale, la un vecin. Prima dată am auzit un huruit din pământ. Și cineva a venit în fugă strigând: aoleu, e cutremur! Io cu mâinile în buzunar. Ce să mai faci!?”, povestește bărbatul.

Un singur of are legat de școala veche de peste 100 de ani: aici a rămas repetent chiar în clasa a IV-a, eveniment care l-a marcat și pe care a ținut să ni-l povestească. „Dacă mai vine unul, se prăbușește podul. Ia uitați, e și plin de ciori, acolo și-au făcut cuiburi”.

Doar cutremurul din ‘77 l-a mai speriat pe Valerică Năgăra. „Oh, eram militar la Timișoara. Vai de capul meu! Nici bine n-apucasem să ne culcăm, la 9, că la 10 s-a și dat alarma!”, își amintește.

Primarul din Stănești: „Suntem supărați și disperați!”

„Suntem supărați și disperați totodată. Ne-au fost afectate două școli din comună de cutremur. Nu sunt afectate la fel de grav ca școala din comuna Arcani, dar pentru cele două școli primisem o finanțare de 4.100.000 de lei prin PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență, n.r.) pentru reabilitare și modernizare”, spune Constantin Becheru, primarul din comuna Stănești, potrivit pandurul.ro.

„Nu putem să dăm drumul la acest proiect până nu le consolidăm. Dacă nu primim urgent bani pe situații de urgență prin Compania Națională de Investiții, riscăm să pierdem finanțarea prin PNRR”, a adăugat el.

Cea mai frumoasă școală, fisurată

La Celei, localitate componentă a orașului Tismana, aflată în estul județului, amplasamentul școlii este unul ideal. Pe un deal, într-o pădurice, departe de zgomot și, până la cutremur, și de griji.

Nu e nimeni lângă amplasament, care are fisuri vizibile. Conform aceluiași comunicat al Prefecturii, structura de rezistență a fost afectată, pereții transversali sunt deplasați și există fisuri multiple pe orizontală și la 45 grade.

Mai mult, planșeul de zidărie a fost desprins, pereții exteriori sunt fisurați iar un colț de clădire e fisurat și deplasat în zona de nord.

