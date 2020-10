Un raport publicat acum câteva zile și elaborat în baza rezultatelor testărilor PISA arată că, dacă se ține cont doar de rezultatele elevilor, școlile private au rezultate mai bune decât școlile publice.

Însă, după ce s-a luat în calcul profilul socio-economic al elevilor și al școlilor, s-a constatat că elevii din școlile publice au obținut un scor mai mare la citire, în medie cu 14 puncte, decât elevii din școlile private.

Asta înseamnă că, de fapt, școlile publice sunt mai bune pentru copiii din mediile vulnerabile decât școlile private.

Concluzii suplimentare ale studiului arată că elevii din medii dezavantajate sunt de trei ori mai expuși riscului de a rămâne repetenți cel puțin un an, dar și că repetarea unui an de școală are puțin impact spre deloc asupra evoluției ulterioare a elevului, pentru că reziliența acestora la factorii negactivi este crezută. Mai multe știri din educația din toată lumea, pe Școala 9 BRD.

