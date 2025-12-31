Accidentul rutier din 2008, după care a fost convinsă să facă și „operație de întinerire”

De 17 ani, scriitoarea László Erika poartă povara unei intervenții chirurgicale estetice eșuate. După un proces care a durat mulți ani, în 2019, instanța din Ungaria a decis în favoarea sa, acordându-i o despăgubire în valoare de 13,5 milioane de forinți (35.000 de euro). Cu toate acestea, banii nu au ajuns niciodată la ea.

Clinica responsabilă pentru operație a fost vândută înainte de finalizarea procesului, iar noii proprietari nu au mai fost trași la răspundere.

În 2008, Erika a suferit un accident rutier care a necesitat o intervenție medicală. „M-au convins să fac și o operație de întinerire, dacă tot trebuia să ajung pe masa de operație. Am acceptat, sunt femeie, sunt vanitoasă, am avut încredere în doctorul meu”, a declarat Erika.

În 2008, am mers la chirurg plastician pentru o operație la pleoape din cauza unui accident. Doctorul m-a convins să fac un lifting facial complet, care a avut consecințe teribile.

Medicul a susținut că nu a respectat indicațiile postoperatorii

Deși operația a fost considerată un succes inițial, procesul de vindecare a fost complicat. Rana s-a redeschis.

Pleoapele Erikăi au căzut și a dezvoltat o tulburare de închidere a pleoapelor care nu s-a ameliorat de atunci.

A mai suferit 15 intervenții chirurgicale reconstructive. După a 6-a operație, a încercat să ajungă la o înțelegere cu chirurgul – la acea vreme ar fi cerut doar rambursarea onorariului operației – dar în zadar.

A călătorit în America, unde a suferit două intervenții chirurgicale.

Dacă primesc cele 14 milioane pe care le cuvin, le voi cheltui pentru caritate – a spus Erika.

Medicul Balázs István Szemerey a susținut că vina îi aparține pacientei, deoarece nu ar fi respectat indicațiile postoperatorii.

Cu toate acestea, Camera Medicală l-a condamnat la o amendă de 1,3 milioane de forinți (3.300 de euro). A solicitat plata în rate, susținând că avea un venit de doar 250.000 de forinți (700 de euro) pe lună.

Iar instanța maghiară a stabilit că a fost vorba de o eroare medicală, confirmată și de experții independenți.

În februarie 2019, instanța a respins apelul și a menținut decizia de despăgubire, dar până atunci clinica fusese deja vândută unei femei din Serbia, K.A., pentru o sumă simbolică.

Scriitoarea mutilată după o operație estetică n-a primit nicio despăgubire, iar doctorul vinovat lucrează și azi: „Fenomenul «cimitirelor de firme». D-asta n-am primit nimic”
Laszlo Erika

În mijlocul fenomenului „cimitirelor de firme”

Tranzacția a avut loc în Zalaegerszeg, în fața unui avocat, dar s-a descoperit ulterior că actele de vânzare-cumpărare erau false. Documentele ar fi fost semnate de o persoană care nici măcar nu era proprietara actelor prezentate.

Poliția a investigat cazul, însă fără succes, iar procedura a fost suspendată din cauza imposibilității identificării vinovatului.

„Mă deranjează că, în Ungaria de astăzi, acest lucru se poate întâmpla fără consecințe. Există forme de organizare a firmelor care permit proprietarilor să nu răspundă cu averea personală. Asta face ca o sentință judecătorească definitivă să fie ineficientă“, a mai spus autoarea.

Fenomenul „cimitirelor de firme” este încă prezent în Ungaria. Aceste structuri „îngroapă” companii falimentare sau cu datorii, transferându-le unor „cumpărători” care, de multe ori, sunt persoane fără resurse. Astfel, vechii proprietari scapă de responsabilitate, iar creditorii rămân fără posibilitatea de a-și recupera banii.

Doctorul continuă să opereze

Avocatul responsabil pentru legalizarea tranzacției a fost sancționat de comisia disciplinară a baroului, dar medicul în cauză continuă să efectueze operații estetice în cadrul unei alte clinici, sub o altă firmă.

Între timp, suma datorată Erikăi, incluzând dobânzile acumulate din 2019, a crescut la aproape 20 de milioane de forinți, peste 50.000 de euro.

„Dacă primesc banii care mi se cuvin, îi voi dona”, a încheiat Erika.

