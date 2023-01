În aprilie 2022, Mehdi Bahman a acordat un interviu postului de televiziune israelian Channel 13 în care a denunțat regimul de la Teheran și impunerea legii islamice și a cerut ca Israel și Iran să ajungă la un acord. El a precizat atunci că nu se teme că va fi arestat, dar în octombrie acest lucru s-a întâmplat.

Forțele de securitate l-au arestat pe Bahman la domiciliul său din Teheran, potrivit Agenției de știri Human Rights Activists (HRANA), o asociație de presă înființată în 2009 de susținătorii iranieni pentru drepturile omului.

„La ora 1 dimineața, forțele de securitate l-au arestat pentru susținerea protestelor la nivel național. Într-un scurt apel către familia sa, el a spus că a fost deținut în secția 209 a închisorii Evin”, a declarat o sursă apropiată familiei lui Bahman pentru HRANA, potrivit Hotnews.

Sentința de condamnare la moarte a fost pronunțată de un așa numit tribunal revoluționar din Iran. Alți cinci iranieni au primit recent sentința supremă pentru că ar fi fost implicați în uciderea unui agent al forțelor paramilitare, scrie The Guardian. Aceștia sunt un doctor, un actor, un om de afaceri, un campion de karate și un inginer.

A Revolutionary Court in Iran has sentenced dissident illustrator and author Mehdi Bahman to death, reportedly on charge of „espionage”. Known for his efforts to promote religious coexistence, Bahman was arrested on October 12 after giving an interview to an Israeli TV channel. pic.twitter.com/hUk1Q4MHUl