Cât costă benzina în București, joi, 23 iulie 2026

Cea mai ieftină benzină standard din București costă 8,84 lei/litru și este vândută de stația Socar de pe strada Vasile Lascăr nr. 141A. Față de marți, când benzina costa la această stație 8,69 lei/litru, prețul a crescut cu 15 bani. Petrom vinde joi benzina standard cu 8,87 lei/litru, după o scumpire de 13 bani față de prețul de 8,74 lei practicat marți. La stațiile OMV și MOL, benzina standard costă 8,93 lei/litru, cu 15 bani mai mult decât pe 21 iulie.

Cele mai mari creșteri au fost operate de Lukoil și Rompetrol. Lukoil a majorat prețul benzinei de la 8,77 la 8,97 lei/litru, iar Rompetrol, de la 8,78 la 8,98 lei/litru. În ambele cazuri, scumpirea este de 20 de bani în două zile.

Cât costă motorina în București, joi, 23 iulie 2026

Cel mai mic preț al motorinei standard din Capitală este de 9,64 lei/litru și este practicat de stațiile Petrom. Comparativ cu marți, când litrul costa 9,49 lei, motorina s-a scumpit cu 15 bani. La stația Socar de pe strada Vasile Lascăr, motorina standard costă 9,69 lei/litru, cu 5 bani mai mult decât pe 21 iulie. În alte stații Socar din București, prețul ajunge la 9,74 sau 9,79 lei/litru. OMV și MOL vând motorina standard cu 9,70 lei/litru. Față de marți, creșterea este de 15 bani la OMV și de 5 bani la MOL.

Cele mai ridicate prețuri sunt afișate de Lukoil și Rompetrol, unde litrul de motorină standard costă 9,80 lei. Ambele rețele au majorat prețul cu 15 bani față de 21 iulie.

Prețurile carburanților în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța

Potrivit datelor publicate de Peco Online, Bucureștiul și Timișoara au joi cea mai ieftină benzină dintre cele cinci mari orașe analizate, cu un preț minim de 8,84 lei/litru. În Cluj-Napoca, Iași și Constanța, benzina standard pornește de la 8,87 lei/litru.

Față de marți, benzina s-a scumpit cu 15 bani pe litru în București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța. Cea mai mare creștere a fost înregistrată la Timișoara, unde prețul minim a urcat de la 8,59 la 8,84 lei/litru, o diferență de 25 de bani. Motorina standard are același preț minim, de 9,64 lei/litru, în toate cele cinci orașe: București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța. Comparativ cu 21 iulie, prețul a crescut cu 15 bani pe litru în fiecare dintre aceste orașe.

Unde se găsesc cei mai ieftini carburanți din România

Cea mai ieftină benzină standard din România costă joi 8,65 lei/litru și este vândută de o stație Petromar din Alexandria, județul Teleorman, situată pe strada Dunării nr. 201. Față de marți, când cel mai mic preț din țară era de 8,59 lei/litru, benzina minimă s-a scumpit cu 6 bani. În cazul motorinei standard, cel mai mic preț din România rămâne de 9,14 lei/litru, la o stație Gazprom. Prețul minim este neschimbat față de 21 iulie.

Prețurile sunt actualizate la momente diferite pe parcursul zilei și pot exista diferențe între valorile afișate online și cele de la pompă. Șoferii sunt sfătuiți să verifice tariful înainte de alimentare.

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