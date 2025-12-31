Potrivit Digi 24, taxa anuală pentru colectarea deșeurilor va crește de la 170 la 288 de lei pentru fiecare persoană, ceea ce înseamnă un salt de 70%. Această măsură a stârnit nemulțumirea localnicilor, care se simt copleșiți de noile costuri.

Pentru o familie cu doi copii, noul tarif se va traduce într-o cheltuială anuală de peste 1.100 de lei doar pentru colectarea gunoiului menajer.

„Drastică, tragică, va fi greu. Muncim ca să supraviețuim, muncim mai mult”, a spus un locuitor al orașului.

În ciuda termenului-limită pentru reducerea de 10% acordată celor care plătesc până la 31 martie, mulți cetățeni spun că nu își permit această cheltuială la începutul anului.

„Sigur n-o să plătim până în martie, chiar dacă putem, n-o să plătim”, a afirmat un alt localnic.

Creșterea tarifului a fost justificată de primărie prin majorarea costurilor operaționale pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor.

„Creșterea taxei de salubrizare în anul 2026 se impune având în vedere creșterea costurilor de colectare, de transport și de depozitare a deșeurilor”, a explicat Petrică Pațilea, purtătorul de cuvânt al Primăriei Galați.

În ciuda investițiilor în sute de ghene inteligente amplasate în cartierele orașului, colectarea deșeurilor continuă să se facă în pubelele vechi, iar containerele ecologice rămân neutilizate.

Consiliul Local Galați a aprobat, în ședința extraordinară din 29 decembrie, majorarea substanțială a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2026, inclusiv a taxei de salubrizare, care va crește de la 14,14 lei la 24,04 lei de persoană pe lună.