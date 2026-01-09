Prețurile înmormântărilor și taxele din cimitire, actualizate la rata inflației în Sibiu

Începând cu 1 ianuarie 2026, au crescut mai multe taxe și au fost majorate accizele din România. Odată cu aceste măsuri, sunt afectate și tarifele pentru serviciile funerare din mai multe orașe din România. La Sibiu prețurile au fost actualizate în funcție de rata inflației, potrivit Antena 3 CNN.

Serviciile funerare din Sibiu s-au scumpit odată cu data de 1 ianuarie 2026. Taxele din cimitirele din oraș au crescut, iar anul acesta înhumarea peste alt decedat ajunge la 625 de lei, față de 560 de lei anul trecut. Deshumarea osemintelor se scumpește de la 725 la 805 lei. Taxa anuală de întreținere a cimitirului crește la 20 de lei, de la 18 lei anterior.

La începutul anului 2025, tarifele pentru întreținerea unui loc de vechi porneau de la 50 de lei și ajungeau până la 500 de lei în București. Taxele erau percepute pe an, în funcție de categoria cimitirului în care se afla mormântul.

Tarifele de la capelă s-au majorat începând cu 1 ianuarie 2026

Tarifele pentru săparea gropilor urcă de la 525 la 585 de lei, iar utilizarea capelei mortuare crește de la 500 la 555 de lei pe zi.

Transportul mortuar devine mai costisitor: pentru zonele limitrofe municipiului (până la 30 km), tarifele cresc de la 525 la 585 de lei, iar pentru transportul în interiorul orașului, de la 260 la 290 de lei. Reprezentanții Primăriei Sibiu au explicat, pentru sursa citată mai sus, că ajustările de prețuri reflectă creșterea inflației.

Taxele pentru locurile de veci au crescut în Bistrița

Taxele pentru locurile de veci cresc și la Bistrița în 2026, potrivit Digi24. În zona A, costul atribuirii ajunge la 350 de lei, față de 105 lei anterior, iar în zona B la 250 de lei, comparativ cu 79 de lei.

Concesiunile pe 25 de ani se majorează la 1.000 de lei în zona A (de la 592 de lei) și 750 de lei în zona B (anterior 295 de lei). Pentru 40 de ani, tarifele devin 1.500 de lei în zona A (față de 921) și 1.100 de lei în zona B (față de 790).

Vestea bună este că taxa anuală de întreținere rămâne la 20 de lei, iar utilizarea capelei mortuare costă în continuare 40 de lei lunar.

Lista taxelor și accizelor majorate de la 1 ianuarie 2026

Din 1 ianuarie 2026 intră în vigoare accize majorate pentru alcool (bere 5,83 lei/hl/grad Plato, vin 11 lei/hl, spumant 83,81 lei/hl, alcool etilic 5.848 lei/hl), carburanți (benzină fără plumb 3,06 lei/1.000 l, motorină 2,80 lei/1.000 l – scumpire ~0,3 lei/l), țigări (718 lei/1.000 buc) și băuturi dulci (48-72 lei/hl).

Impozite locale indexate cu inflația, creștere valoare impozabilă București clădiri rezidențiale 1.492-2.677 lei/mp; taxă suplimentară 0,9% clădiri >2,5 mil lei/auto >375.000 lei; impozit fix 40 lei/an mașini electrice; taxă 25 lei colete noneuropene <150 euro (plătită de vânzător/platformă).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE