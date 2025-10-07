Control al Gărzii Naționale de Mediu la rafinăria Petromidia din Năvodari

Garda Națională de Mediu a efectuat o inspecție la rafinăria din Năvodari, în urma mai multor sesizări privind un miros înțepător în zonă. Controlul, desfășurat între 9 septembrie și 6 octombrie 2025, a dus la descoperirea unor nereguli majore, inclusiv o scurgere de amoniac.

Potrivit informațiilor furnizate de GNM, comisarii au identificat „coroziuni, neetanșeități, o scurgere de amoniac în instalația de frig, precum și o lipsă de comunicare cu autoritatea de mediu”. Operatorul rafinăriei nu a raportat pierderea de amoniac detectată încă din iulie 2025.

Ce nereguli a descoperit Garda de Mediu la rafinăria din Năvodari

Inspecția a relevat o creștere neobișnuită a consumului de amoniac, o substanță toxică și iritantă. În septembrie, aprovizionarea cu amoniac a atins 7000 kg, indicând posibile pierderi în sistem.

Pe lângă scurgerea de amoniac, s-au constatat și alte eliberări necontrolate de substanțe periculoase în atmosferă și sol, probabil cauzate de coroziuni și neetanșeități.

Măsurile dispuse de Garda de Mediu la rafinăria Petromidia

În urma constatărilor, GNM a ordonat oprirea instalației de frig în termen de 72 de ore pentru remedierea scurgerii de amoniac. Această măsură reprezintă prioritatea principală.

De asemenea, s-a solicitat revizuirea Autorizației Integrate de Mediu pentru a include fluxul de amoniac al instalației de frig.

Operatorul trebuie să furnizeze documentele de achiziție a amoniacului și informații despre toate incidentele din perioada iulie-septembrie 2025.

Potrivit GNM, „societatea este pasibilă de o sancțiune contravențională cuprinsă între 150.000 şi 500.000 lei” pentru neinformarea promptă a autorității de mediu și neluarea măsurilor necesare.

Mirosul înțepător se simțea noaptea

Locuitorii din zona rafinăriei din Năvodari au raportat în trecut mirosul înțepător care simțea, în special, noaptea. Comisarii Gărzii de Mediu au mai descoperit și alte eliberări necontrolate de gaz și substanțe periculoase în sol și atmosferă.

„Amoniacul este o substanță toxică și iritantă, iar operatorul petrolier a crescut neobișnuit de mult consumul acesteia, fapt care ar indica o pierdere în sistem. (…) Pe lângă scurgerea evidentă de amoniac din sistem, sursă a disconfortului olfactiv din zonă, am descoperit și alte eliberări necontrolate de substanțe periculoase și gaz în atmosferă și sol, cel mai probabil din cauza unor coroziuni și neetanșeități”, au mai transmis reprezentanții Gărzii de Mediu.

Exploziile care au avut loc la rafinăria Petromidia în ultimii ani

În ultimii ani, la rafinăria Petromidia din Năvodari au avut loc mai multe incidente grave, inclusiv explozii și incendii care au dus la pierderi de vieți omenești și răniri serioase.

La data de 2 iulie 2021, o explozie puternică a avut loc la rafinăria Petromidia, provocată de o conductă fisurată. În urma exploziei, un angajat a murit și alți cinci au fost răniți. Flăcările și fumul dens au fost vizibile de la mare distanță, iar autoritățile au activat planul roșu de intervenție. Au fost emisă și o avertizare RO-ALERT pentru populație, având în vedere substanțele periculoase din aer.

O altă explozie puternică a avut loc în ziua de 21 iunie 2023. La scurt timp după, a izbucnit un incendiu la instalația de hidrocracare blândă. Autoritățile au declanșat planul roșu de intervenție, iar peste 150 de pompieri din mai multe județe au intervenit pentru stingerea incendiului și răcirea instalației.

Trei angajați prezenți pe instalație s-au autoevacuat în siguranță, iar un pompier a fost rănit și transportat la spital. Populația din zonă a primit mesaje Ro-Alert din cauza fumului dens, însă măsurătorile au arătat că nu sunt substanțe periculoase în concentrații care să pună în pericol sănătatea oamenilor. Incendiul a fost localizat și stins după câteva ore.

În martie 2024, o altă explozie a avut loc la Petromidia. Incidentul s-a petrecut în timpul lucrărilor de mentenanță generală. Incendiul care a urmat a fost localizat și stins rapid. Autoritățile au activat imediat planul roșu de intervenție. Aproximativ 20 de persoane au fost evacuate în siguranță, iar restul personalului s-a autoevacuat înainte de sosirea echipajelor. Nu au fost raportate victime până la momentul anunțului, iar situația a fost ținută sub control. Peste 80 de pompieri cu 22 de mijloace de intervenție au acționat, inclusiv autospeciale cu roboți, pentru stingerea incendiului și răcirea instalației.