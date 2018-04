Scurtmetrajul românesc „Albastru şi roşu, în proporţii egale”, regizat de Georgiana Moldoveanu, a fost selectat în secţiunea Cinéfondation a Festivalului de Film de la Cannes

Scurtmetrajul „Albastru şi roşu, în proporţii egale” este singurul film românesc selectat la Festivalul de Film de la Cannes. Filmul, regizat de Georgiana Moldoveanu, avându-i producători pe Alexandra Morariu Buzoianu si Adrian Bulgariu, a fost selectat în secţiunea Cinéfondation, dedicată tinerelor talente.

”Albastru și roșu în proporții egale” (”Equally red and blue”) este o producție a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică ”I.L Caragiale”. Director de imagine Zoran Simulov, editor Maria Salomia, sunet Roxana Bain, scenografie: Remus Gabor și Raluca Aionițoaie.

Organziatorii ediției 71 a Festivalului de Film de la Cannes au anunțat miercuri nominalizările pentru secțiunea ” Cinéfondation”. Scurtmetrajul regizat de Georgiana Moldoveanu este unul dintre cele 17 selectate de membrii juriului, dintre cele 2.426 de filme înscrise.

Paisprezece țări de pe patru continente sunt reprezentate în selecție, iar dintre regizorii selectați, 12 sunt femei.

”Albastru și roșu în proporții egale” este povestea Anei care aniversează un an de relație cu Ștefan. Altfel de relație, altfel de aniversare și un cadou neobișnuit. Ana este de acord să fie mamă-purtătoare a copilului pe care Ștefan și soția lui nu-l pot avea. Mult prea târziu, Ștefan își dă seama că, de fapt, își dorește altceva.

Regizorul Georgiana Moldoveanu spune pentru Libertatea că această nominalizare i-a adus o mare bucurie atât ei, cât și echipei.

”Am primit vestea selectării filmului „Albastru şi roşu, în proporţii egale”cu foarte mare bucurie. Sigur a fost vorba de foarte multă muncă și nu doar a mea, ci a întregii echipe. Este un film făcut cu tot sufletul, mai ales că am pornit de la poveștile reale pe care le-au trăit oameni aproapiați mie”, spune regizorul Georgiana Moldoveanu.

Cazurile din jurul ei, sunt astăzi cazuri fericite, dar aceste cupluri au trecut prin multe momente dificile.

Întrebată dacă finalul filmului este unul fericit, așa cum s-a întâmplat în viața cuplurilor care au inspirat-o pentru scurtmetrajul „Albastru şi roşu, în proporţii egale”, Georgiana Moldoveanu a spus că ” este unul deschis”.

Actorii care joacă în film sunt: Miruna Blidariu, Bogdan Albulescu, Florentina Țilea și Mihaela Popa.

Celelalte filme selectate sunt : ”Dolfin Megumi” -Tel Aviv University Israel, ”End of Season”-The London Film School UK, ”Sailor’s Delight”-ESMA France, ”Inanimate”-NFTS UK, ”El Verano Del Leon Electrico”(The Summer of the Electric Lion) Universidad de Chile -ICEI Chile,” Palm Trees and Power Lines”-NYU Tisch School of the Arts USA, ”Dong Wu Xiong Meng” (The Storms in Our Blood) Shanghai Theater Academy , China, ”Fragment de Drame” (A Piece of Tragedy)-La Fémis, France, ”Cinco Minutos Afuera” (Five Minutes Outside)-Universidad del Cine (FUC) Argentina, ”Los Tiempos De Hector” (Hector’s Nightfall) CCC, Mexico, ”DOTS”-AFTRS, Australia, ”INNY” (The Other)P WSFTviT Poland, ”Cosi in Terra” (As it is on Earth) Centro Sperimentale di Cinematografia,Italy, ”Kalendar” (Calendar)- Moscow School of New Cinema Russia, ”Mesle Bache Adam” (Like a Good Kid)-Tehran University of Dramatic Arts Iran, ”I am my own mother ”-San Francisco State University USA.