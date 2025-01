Performanțe impresionante

Seagate se mândrește cu densitatea record de 3,6TB per platan, fiind singura companie care a atins acest nivel. Potrivit publicației TechRadar, producătorul american are în vedere creșterea acestei densități până la 10TB per platan în viitor, ceea ce ar putea duce la lansarea unor hard disk-uri de 100TB.

CEO-ul Seagate, Dave Mosley, a dezvăluit că în laborator s-au obținut deja capacități de peste 6TB per platan. Acest lucru înseamnă că hard disk-urile de 60TB ar putea deveni realitate până la sfârșitul deceniului.

Tehnologii avansate

Seagate utilizează tehnologia HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording) pentru a crește densitatea de stocare. Un purtător de cuvânt al companiei a explicat pentru sursa citată: „CMR & SMR sunt diferite de HAMR, chiar și cu HAMR folosim în continuare CMR & SMR și nu ne-am îndepărtat de ele”. Ideea care ar fi aici de reținut e că HAMR permite o reducere a costului per TB cu 25% și o scădere a consumului de energie per TB cu 60%, menținând hard disk-urile competitive în fața SSD-urilor.

Impact în industrie

Deși SSD-urile de 122TB vor fi, cel mai probabil, lansate pe piața de consum în 2025, hard disk-urile de mare capacitate, și totodată accesibile din punct de vedere al costurilor, vor juca în continuare un rol important în centrele de date. Un purtător de cuvânt Dell a declarat că acestea vor fi esențiale pentru sarcini de lucru AI, precum generarea augmentată prin recuperare (RAG) și inferența. Modelul de 36TB nu va fi disponibil în comerțul en-detail în viitorul apropiat, din cauza cererii mari din sectorul enterprise.

În prezent, cel mai mare hard disk intern disponibil pentru consumatorii obișnuiți este modelul Western Digital Gold Enterprise de 26TB. Noua unitate de 36TB reprezintă un pas important în evoluția tehnologiei HDD și demonstrează că acest tip de stocare rămâne relevant în era SSD-urilor.

