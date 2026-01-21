Discurs controversat și reacții dure din partea participanților

Dineul, desfășurat marți seara și găzduit de Larry Fink, CEO al BlackRock și copreședinte al WEF, a reunit sute de invitați, inclusiv lideri de stat și personalități din mediul economic global. Potrivit surselor, discursul lui Lutnick a stârnit reacții vehemente din partea participanților, inclusiv huiduieli, ceea ce a creat o atmosferă tensionată.

În timpul discursului său, Howard Lutnick a făcut remarci disprețuitoare la adresa Europei și a afirmat că lumea ar trebui să prioritizeze cărbunele ca sursă de energie în locul energiilor regenerabile. „Nu mergem la Davos pentru a menține statu-quo-ul. Vom înfrunta situația cu fruntea sus”, a scris Lutnick într-un editorial publicat anterior în Financial Times. El a mai adăugat: „Suntem aici, la Davos, pentru a clarifica un lucru: odată cu președintele Trump, capitalismul are un nou șerif în oraș”, conform News.

Reacțiile publicului au variat de la tensiune la furie, potrivit martorilor. Printre cei care au protestat împotriva discursului s-a numărat și fostul vicepreședinte american, Al Gore. Acesta a fost văzut huiduind în semn de dezacord. „Nu este un secret că eu consider politica energetică a acestei administrații aberantă”, a declarat Al Gore ulterior.

O seară marcată de reacții dure și plecări anticipate

După incident, Larry Fink a decis să încheie dineul înainte de desert, în timp ce mulți dintre invitați părăseau deja sala. BCE a refuzat să comenteze evenimentul, iar Forumul Economic Mondial și Departamentul de Comerț al SUA nu au răspuns imediat solicitărilor de clarificare.

Ironia situației este accentuată de tema principală a reuniunii WEF din acest an, „Spiritul dialogului”, care pare să fi fost contrazis de evenimentele de marți seara. Relațiile dintre SUA și Uniunea Europeană se află deja într-un punct critic, după ce președintele american Donald Trump a amenințat cu noi tarife împotriva statelor europene, în contextul refuzului acestora de a-i permite achiziția Groenlandei.

