Insula japoneză Okinawa este cunoscută pentru că aici trăiesc cei mai bătrâni oameni din lume

Pe insula japoneză Okinawa, oamenii continuă să surprindă prin longevitatea lor remarcabilă. Conform Blick.ch, parte a grupului Ringier, nu este neobișnuit să vezi persoane de 90 de ani făcând exerciții sau grădinărind chiar și la vârsta de 100 de ani.

Această insulă, supranumită „Insula longevității”, oferă un exemplu viu de sănătate și bunăstare prelungită.

Fermierii din Okinawa au 100 de ani, iar bucătarii 92 de ani

Okinawa găzduiește un număr impresionant de centenari care își mențin o viață activă și fericită. Într-un articol din 2005 publicat de National Geographic, jurnalistul Dan Buettner a descris această comunitate unică.

De la fermieri care culeg fructe la 100 de ani, la bucătari de sushi în vârstă de 92 de ani, longevitatea pare să fie parte integrantă din rutina zilnică. În apropierea satului Ogimi din nordul Okinawa, o inscripție pe o piatră spune: „La 80 de ani ești încă tânăr.

Dacă strămoșii te cheamă la ceruri la 90 de ani, roagă-i să aștepte până la 100 – atunci poți să te gândești la asta”, spune acesta în articol.

Care este principalul secret al bătrânilor de pe „Insula Longevității”

Secretul lor pare să fie filosofia japoneză numită Ikigai, care poate fi tradusă aproximativ ca „motivul pentru care te trezești dimineața” sau „un motiv pentru a trăi”.

Conceptul a devenit popular la nivel global, inspirând numeroase cărți de autoajutor care încearcă să decodeze această abordare unică a vieții. Sabina Misoch, sociolog și cercetător în domeniul îmbătrânirii la Universitatea de Științe Aplicate din Elveția de Est, a explorat fenomenul longevității din Okinawa. Ea subliniază că Ikigai nu este doar o modă trecătoare, ci o filozofie profundă.

„Este o atitudine orientată spre viitor, un sentiment de a trăi o viață semnificativă, cu control și conexiuni sociale, atât acum, cât și în viitor”, explică Misoch. Pentru persoanele în vârstă, această perspectivă este esențială.

În loc să se concentreze pe trecut, aceștia mențin o viziune pozitivă asupra zilelor ce urmează. Studiile susțin această abordare. În 2022, cercetările publicate în The Lancet au arătat că oamenii cu un sentiment puternic de Ikigai au un risc cu 36% mai redus de a dezvolta demență. În plus, au raportat mai puține simptome de depresie și o satisfacție mai mare a vieții.

Ce este și cum poate fi definitv Ikigai, secretul longevității din Okinawa

Definirea exactă a Ikigai este complicată, deoarece implică o combinație de factori psihosociali. Printre acestea se numără o atitudine pozitivă, un sens al responsabilității și o integrare socială profundă. Oamenii în vârstă din Okinawa rămân conectați strâns la comunitate și refuză ideea convențională de pensionare.

Ei continuă să lucreze atât timp cât pot și găsesc sens în activitățile lor, chiar și la vârste înaintate. Termenul Ikigai mai este definit și ca „un motiv pentru a fi”, referindu-se la sursa valorii în viața cuiva sau la modul în care oamenii își găsesc un motiv pentru care viața să fie trăită din plin.

Care sunt cei cinci piloni care stau la baza conceptului Ikigai

Neurocercetătorul japonez Ken Mogi, autorul bestsellerului din 2018 „Ikigai: The Japanese Art of Living”, descrie cinci piloni ai acestui concept:

Începe cu pași mici, savurând momente simple, precum o ceașcă de ceai.

Renunță la statut și bani.

Trăiește în armonie și sustenabilitate.

Bucură-te de lucruri mărunte, cum ar fi cântecul păsărilor.

Fii pe deplin prezent în momentul actual.

Deși aceste principii pot părea simple, Sabina Misoch subliniază că tocmai această simplitate este cheia succesului Ikigai. Cercetările demonstrează că menținerea acestor valori – umilința, armonia, calmul, un început pozitiv al zilei și mindfulness – contribuie la vieți mai lungi și mai fericite.

În Europa, unde societatea pune adesea accent pe viteză, eficiență și progres constant, interesul pentru Ikigai este în creștere. Spre exemplu, turiștii sunt tot mai interesați de o insulă din Italia care a devenit un paradis tocmai pentru că este pustie, nu există drumuri și nici semnal la telefon, doar un singur restaurant și un loc de camping.

Exemplul Okinawa oferă o alternativă atractivă, arătând cum un ritm mai lent și echilibrat poate promova sănătatea și fericirea. Principiile Ikigai sunt accesibile și ușor de aplicat, oferind un cadru practic pentru îmbunătățirea stării de bine în orice cultură.