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Acum 45 minute
Adrian Veștea s-a întâlnit cu Alexandru Nazare
Acum o ora
Ședință cu miză uriașă
12:20 - Acum 45 minute
19-06-2026

Adrian Veștea s-a întâlnit cu Alexandru Nazare

Premierul desemnat Adrian Veștea a precizat vineri, pe Facebook, că a avut o întâlnire de lucru cu Alexandru Nazare, pe care îl numește „actualul și viitorul ministru al finanțelor”.

„Mi-am dorit continuitate la conducerea unuia dintre cele mai importante ministere, având în vedere provocările pe care le avem în față în următoarele luni. Am discutat cu domnul Nazare despre execuția bugetară de până acum, despre perspectivele următoarelor luni, dar și despre măsurile concrete pe care le vom include în programul de guvernare”.

Veștea a subliniat că trebuie să se continue pe o linie de „prudență bugetară”, mai ales când vine vorba de „reducerea cheltuielilor statului”.

„Ultima lună și jumătate de criză politică nu a făcut bine României. Această stare de incertitudine la nivel guvernamental este de natură să provoace daune și mai mari dacă nu reușim să ieșim din zodia haosului. Cred cu tărie că toată lumea înțelege necesitatea instalării rapide a unui nou Guvern legitim, cu puteri depline, capabil să poarte un dialog credibil atât cu partenerii interni, cât și cu cei externi”, a spus el.

Premierul desemnat este convins că nimeni nu își dorește ca, pe fondul prelungirii crizei politice, România să fie retrogradată la categoria „junk” de către agențiile de rating.

„Imediat după votul de învestitură, voi iniția un dialog consistent cu reprezentanții mediului de afaceri, cu investitorii români și străini, dar și cu reprezentanții celor trei mari agenții de evaluare a creditului, pentru a consolida încrederea în economia României și pentru a evita un asemenea scenariu. Știu că multă lume se așteaptă de la mine să promit o schimbare de 180 de grade. Nu voi face asta. Voi fi un prim-ministru al echilibrului și al responsabilității, într-un moment deloc simplu pentru țară. Nu am crezut niciodată în ideea «după mine, potopul», ci în datoria de a face bine țării și națiunii. Iar stabilitatea și un Guvern legitim, cu puteri depline, pot face acest lucru mai bine decât formula actuală”, a conchis el.

11:50 - Acum o ora
19-06-2026

Ședință cu miză uriașă

Conducerea PNL a anunţat în urmă cu două zile că a decis convocarea Consiliului Naţional Extraordinar pentru 19 iunie, ora 17.00, în format online. La ședință vor participa 800 de delegaţi liberali, fiind propuse printre altele: aprobarea convocării Congresului Extraordinar pentru data de 21 iunie 2026 și aprobarea modificării statutului Partidului Naţional Liberal.

Pentru Congresul Extraordinar al partidului, propus a avea loc duminică, de la ora 12.00, în Bucureşti, la Romexpo, vor fi invitaţi 2.500 de delegaţi din toată ţara, dintre care 500 de delegaţi de drept şi 2.000 de delegaţi aleşi de organizaţiile partidului din teritoriu.

Agenda şedinţei de vineri ar putea suferi însă modificări, în contextul în care 16 parlamentari PNL au contestat sancţiunile anunţate pentru cei care ar susţine prin vot sau ar accepta să facă parte din Cabinetul Veştea. Totodată, ședința se desfășoară la doar o zi distanță de la acuzaţiilor de corupţie care îl vizează pe Ciprian Ciucu, acuzat de luare de mită şi plasat joi sub control judiciar. El este singurul prim-vicepreşedinte al partidului care este alături de Ilie Bolojan.

Tribunalul Ilfov a suspendat deciziile luate în BPN al PNL împotriva puciștilor care îl susțin pe Adrian Veștea

Tribunalul Ilfov a suspendat două decizii luate luni, 15 iunie, de Biroul Politic Naţional al PNL, când partidul şi-a stabilit poziţia în ceea ce privește posibilul Guvern Veştea. Hotărârea instanţei a fost luată ca urmare a acţiunii în instanţă depusă de 16 liberali.

„Admite cererea având ca obiect ordonanţă preşedinţială. Suspendă provizoriu executarea şi efectele Deciziei Biroului Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal nr. 22 din 15.06.2026 şi ale Deciziei Biroului Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal nr. 25 din 15.06.2026, până la soluţionarea în mod definitiv a litigiului înregistrat la Tribunalul Ilfov sub nr. 1923/93/2026, având ca obiect antrenarea răspunderii civile delictuale a pârâtului. Executorie de drept. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare”, se arată în decizia instanţei.

Partidul Național Liberal a anunțat că va ataca prin apel hotărârea Tribunalului Ilfov, prin care au fost suspendate provizoriu cele două decizii ale Biroului Politic Național. Deciziile vizate reglementau conduita parlamentarilor liberali privind refuzul de a vota un eventual guvern condus de Adrian Veștea și interdicția de a accepta funcții în cadrul acestuia.

Adrian Veştea vrea să candideze la şefia PNL

Premierul desemnat Adrian Veştea, care ar putea fi exclus din partid, şi-a anunţat oficial intenţia de a-l contracandida pe Ilie Bolojan la şefia PNL. Acesta a solicitat schimbarea datei Congresului pentru 28 iunie.

„În raport cu intenția președintelui în exercițiu al PNL, Ilie Bolojan, de a convoca un Congres extraordinar pentru duminică, 21 iunie, vreau să vă spun că nu mă opun acestui demers dacă el este făcut cu onestitate și în cadru statutar, cu respectarea legilor țării și a prevederilor constituționale. Singurul lucru pe care i-l solicit este să amâne momentul cu o săptămână, pentru a putea pregăti o moțiune pentru candidatură”, a scris Adrian Veștea, într-o postare pe Facebook.

El a mai adăugat: „Sunt convins că domnul președinte nu va refuza o confruntare democratică în care amândoi pornim cu oportunități egale. Până la urmă, așa cum am susținut mereu, este nevoie ca anumite hotărâri să fie luate cu echilibru și în mod chibzuit. Domnule Bolojan, haideți să facem Congresul PNL pe 28 iunie. Cred că este o solicitare corectă și de bun-simț. Este un gest de minimă decență democratică. Dacă facem asta, tensiunea politică din partid va scădea și cred că, în felul acesta, putem găsi o formulă de a merge înainte, împreună, uniți. Pentru binele Partidului Național Liberal și al României”.

Ciprian Ciucu e acuzat de luare de mită de procurorii DNA, fiind plasat sub control judiciar

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a fost audiat de DNA joi, 18 iunie, și i s-a adus la cunoștință faptul că e acuzat de luare de mită într-un dosar instrumentat de procurorii anticorupție.

DNA a anunțat punerea în mișcare a acțiunii penale și plasarea sub control judiciar pentru 60 de zile a lui Ciprian Ciucu, care era, la data faptelor descrise de procurori, primar al sectorului 6 București.

Conform procurorilor DNA, faptele s-ar fi petrecut în luna noiembrie 2025. Ei suspectează că, în contextul demersurilor pentru obținerea unui certificat de urbanism și a unei autorizații de construire pentru un amplu proiect imobiliar din București, oamenii de afaceri M.N.K.A. și M.M. i-ar fi oferit edilului foloase necuvenite.

„Mita nu ar fi constat în bani gheață, ci în servicii de publicitate și consultanță electorală de specialitate, prestate în perioada noiembrie-decembrie 2025. Aceste servicii de marketing politic erau destinate direct susținerii activității sale politice”, se arată în comunicatul DNA.

În schimbul acestor campanii de promovare, Ciucu ar fi trebuit, afirmă procurorii, să urgenteze sau să faciliteze procedurile administrative de la nivelul Primăriei Sectorului 6 pentru proiectul imobiliar respectiv. În schemă ar fi apărut și un al treilea om de afaceri, S.I., care ar fi avut rolul de complice – el ar fi facilitat legătura și tranzacția mascată dintre dezvoltatorii imobiliari și primar. Toți cei trei oameni de afaceri pomeniți în comunicatul DNA au fost, de asemenea, plasați sub control judiciar.

Ciprian Ciucu a postat joi, 18 iunie, un mesaj pe Facebook, la scurt timp după ce a plecat de la sediul DNA. Edilul spune că numele său ar fi fost folosit fără știrea sa pentru a solicita sume de bani.

„Ei spun, într-un denunț, că eu aș fi știut. Mai mult voi afla după ce voi avea, împreună cu avocații, acces la dosar”, a precizat primarul.

Ciucu spune că situația creează un context dificil, mai ales având în vedere volumul mare de lucru de la primărie. Totuși, el promite să rămână implicat: „Mă voi comporta ca și când nimic nu s-a întâmplat și voi munci cu toate puterile pentru orașul nostru”.


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