Decizia Tribunalului

„Soluția pe scurt: Admite cererea având ca obiect ordonanță președințială. Suspendă provizoriu executarea și efectele Deciziei Biroului Politic Național al Partidului Național Liberal nr. 22 din 15.06.2026 și ale Deciziei Biroului Politic Național al Partidului Național Liberal nr. 25 din 15.06.2026, până la soluționarea în mod definitiv a litigiului înregistrat la Tribunalul Ilfov sub nr. 1923/93/2026, având ca obiect antrenarea răspunderii civile delictuale a pârâtului.

Executorie de drept. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Ilfov, în situația exercitării căii de atac. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, azi, 18.06.2026.”

Ce efecte imediate are decizia tribunalului în PNL

Conform deciziei Tribunalulului, se suspendă imediat toate efectele Deciziilor nr. 22 și nr. 25 luate de Biroul Politic Național al PNL în data de 15 iunie 2026. Aceste decizii nu se pot aplica momentan.

Suspendarea rămâne valabilă până când instanța va judeca și va da o sentință definitivă în procesul principal (cel înregistrat la Tribunalul Ilfov). În acel proces principal se cere tragerea la răspundere civilă a pârâtului (plata unor daune).

Decizia de astăzi este „executorie de drept”, adică intră în vigoare pe loc, chiar dacă partidul decide să facă recurs. PNL are dreptul să facă apel în termen de 5 zile din momentul în care primește documentul oficial. Apelul se va depune tot la Tribunalul Ilfov.

Este o victorie temporară, dar imediată, pentru cei care au dat în judecată conducerea PNL. Până când nu se termină procesul mare privind daunele, acele două decizii luate de PNL pe 15 iunie nu au nicio valoare juridică și nu pot fi puse în practică.