Taxa pe valoarea adăugată este cea mai slab colectată taxă din România. Spre exemplu, din 100 de lei realizați, Fiscul colectează doar 65 de lei, restul rămânând necolectat.

Calculul deficitului de TVA

Adrian Nica a declarat că alte țări au cerut asistență pentru a îmbunătăți calculul deficitului de TVA.

„Aşteptăm publicarea pe 2023. Am văzut că ţările vecine, cum ar fi Bulgaria, au solicitat asistenţă de specialitate pentru a avea o formulă corectă de calcul a acestor diferenţe, când vorbim de gap-ul de TVA în mod special”, a spus Nica, precizând ca la noi ultima raportare este din 2022.

Șeful ANAF a adăugat că există o discuție publică privind producția pentru autoconsum în România, oferind exemplul gemului făcut acasă.

Întrebat dacă acest tip de producție afectează deficitul de TVA, Adrian Nica a susținut: „Din păcate, astăzi, da. Da, este calculat astăzi la GAP-ul de TVA”.

România, cel mai mare deficit de TVA din UE în 2022

România a înregistrat cel mai mare deficit de TVA din Uniunea Europeană în 2022. Acesta reprezintă diferența dintre TVA-ul teoretic și cel efectiv colectat de stat.

„TVA e cea mai prost colectată taxă dintre toate în România, avem cel mai mare gap la TVA din Uniunea Europeană, din 100 de lei colectăm 65 de lei, deci o treime rămâne necolectată”, a explicat economistul Iancu Guda.

Experții economici sugerează că ANAF ar trebui să combată mai eficient economia subterană pentru a îmbunătăți colectarea TVA.

Potrivit specialiştilor, este un indicator folosit pentru a măsura frauda fiscală, evaziunea fiscală (TVA neplătit), insolvenţele şi erorile administrative.

Ce înseamnă creșterea TVA pentru români

TVA (Taxa pe Valoarea Adăugată) este o taxă indirectă pe consum care se aplică în fiecare etapă a producției și distribuției unui bun sau serviciu, dar este în cele din urmă suportată de consumatorul final.

Majorarea TVA a intrat în vigoare pe 1 august 2025 și ne afectează pe toți. Astfel, românii au ajuns să plătească mai mult pentru orice produs cumpărat, de la alimente la case.

Pe lângă majorarea cotei generale de TVA de la 19% la 21%, Guvernul a eliminat cotele reduse de 5% și 9% și a introdus o singură cotă redusă de 11%.

În plus, coaliția de guvernare formată de PSD, PNL, USR și UDMR analizează majorarea TVA cu încă două puncte procentuale, până la 23%, pentru anul 2026, dacă încasările bugetare nu vor crește simțitor, au declarat pentru Libertatea surse politice.

