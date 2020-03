De Iulia Marin,

Un lider sindical din domeniul medical, Daniel Bulboacă, spune că medicii se plâng că sunt nevoiți să își dezinfecteze echipamentul acasă, iar aceștia se tem că-și vor îmbolnăvi familiile.

“Una dintre cele mai mari probleme care ar trebui să ajungă în atenția autorităților este dezinfectarea echipamentului de protecție. Cei mai mulți medici, dar și personalul auxiliar, asistenți, infirmiere își spală acasă echipamentul de protecție, pentru că nu au condiții în spitale. Este o nebunie, pentru că, evident, echipamentul respectiv este o sursă de infecție atât pentru ei, cât și pentru familii. Medicii se tem că, din cauza asta, își vor îmbolnăvi familiile”, a povestit Bulboacă.

El susține că ar fi trimis informări către autorități, dar, de la izbucnirea epidemiei de coronavirus în România, nu a primit niciun răspuns. Mai mult, vicepreședintele de sindicat susține că nici conducerea spitalelor nu mai acordă atenție reprezentanților din sindicate.

Problema cu dezinfectarea echipamentului este una foarte gravă și eu cred că ar trebui să alarmeze autoritățile. Am trimis de săptămâna trecută o adresă către instituția prefectului, către Direcția de Sănătate Publică, dar nu am primit niciun răspuns și nicio înștiințare că ne-ar asigura atât echipamentul respectiv, de care avem nevoie, cât și dezinfectarea lui.

Daniel Bulboacă, vicepreședintele Federației “Solidaritatea Sanitară”: