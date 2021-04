„După ce am depășit 100 de milioane de vaccinări în UE, mă bucur foarte mult că am făcut, astăzi, prima doză de vaccin împotriva COVID19”, a scris Ursula von der Leyen.

„Vaccinările vor crește în continuare, deoarece şi livrările se vor accelera în UE. Cu cât vaccinăm mai repede, cu atât mai repede putem controla pandemia”, a mai transmis Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene.

After we passed 100 million vaccinations in the EU, Im very glad I got my first shot of #COVID19 vaccine today.



Vaccinations will further gather pace, as deliveries are accelerating in the EU.



The swifter we vaccinate, the sooner we can control the pandemic. #StrongerTogether pic.twitter.com/ZmbjlmFOn4