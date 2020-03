De Simona David,

Şefa DSP Timiș spune că, indiferent câte scenarii vor exista şi indiferent câte şedinţe vor mai fi, ori câte comisii sau comitete se vor înfiinţa, ”suntem depăşiţi de situaţie”, potrivit G4media.ro.

Totodată, Mariana Rădulescu reclamă orgolii mărunte şi pasarea de responsabilităţi în astfel de momente de criză, care înrăuțesc și mai mult situația.

Rădulescu spune că nimeni nu poate spune când vom reveni la situaţia de dinainte de izbucnirea crizei cauzate de coronavirus şi că este nevoie de comunicare rapidă şi asumarea răspunderii.

Șefa DSP Timiș spune că această situație este unică, iar viața se schimbă de la o zi la alta.

Este vremea în care toleranța, solidaritatea, empatia, umanitatea şi responsabilitatea publică, cu atât mai mult cu cât in joc sunt vieţile cetăţenilor acestui judeţ, ar trebui să primeze şi să fie dezideratul nr 1 al tuturor instituţiilor publice, implicate in lupta împotriva Covid-19. Nu doar la nivel declarativ, ca să dăm bine la camera TV sau la poza de grup, ci şi faptic! Şi acest lucru se poate face doar prin comunicare rapida şi doar asumarea răspunderii, nu prin pasarea responsabilităţilor sau prin supraîncărcarea unor instituţii publice care, şi aşa, sunt in pragul colapsului din lipsa de personal, de pârghii legislative etc. Fiecare minut de întârziere, cu atât mai mult in plină pandemie, se numără in vieţi omeneşti, lucru absolut de neacceptat, atât pentru mine cât şi pentru colegii mei!



Mariana Rădulescu, şefa DSP Timiş: