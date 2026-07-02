Conform The Moscow Times, subiectul încetării războiului din Ucraina a fost abordat la adunarea generală anuală a acționarilor Sberbank. Gherman Gref a subliniat cu această ocazie că oamenii de afaceri și societatea rusă s-au săturat în general de un război care nu dă semne că s-ar putea încheia în curând.

„Cred că suntem cu toții îngrijorați de același lucru. Nu cred că există cineva în această țară a cărui preocupare principală să fie altceva decât încetarea ostilităților militare cât mai curând posibil”, a spus Gref, citat de The Moscow Times.

Gref și-a reînnoit apelul către Banca Centrală a Rusiei privind reducerea ratei dobânzii cheie. „O economie pur și simplu nu poate supraviețui o perioadă prelungită sub greutatea ratelor dobânzilor reale extrem de ridicate pe care le vedem astăzi”, a avertizat el.

Banca Centrală a Rusiei a majorat rata dobânzii cheie până la un maxim al ultimilor două decenii, de 21% la sfârșitul anului 2024, pe fondul creșterii inflației. Deși a urmat de atunci o politică de relaxare monetară – reducerea costurilor de împrumut la 14,25% la începutul acestei luni -, autoritatea de reglementare a avertizat recent că un deficit bugetar în creștere și problemele tot mai mari de pe piața internă a combustibililor ar putea obliga banca să mențină ratele ridicate pentru mai mult timp, notează The Moscow Times.

Directorul executiv al Sberbank consideră că este „complet irațional” ca politica monetară să fie folosită pentru combaterea unei inflații cauzate de „factori singulari”, cum ar fi atacurile efectuate de ucraineni asupra rafinăriilor de petrol din Rusia. „Am răcit deja economia. Rata trebuie să scadă”, a insistat el.

Pe fondul întețirii atacurilor cu drone și crizei combustibililor, tot mai mulți ruși se întreabă pe internet „când se va încheia operațiunea militară” din Ucraina. Potrivit The Moscow Times, 137.000 de ruși – un număr record – s-au întrebat pe Yandex, în perioada 22-28 iunie, „când se va încheia operațiunea militară” din Ucraina.

În același timp, în mai 2026, marea majoritate a rușilor (81%) și-au exprimat dorința ca războiul să se încheie „mâine”, potrivit unui studiu realizat de Institutul de Conflictologie și Analiză a Rusiei (IKAR). Anterior, această cifră nu depășea 72-75% din 2023 încoace.

De asemenea, numărul rușilor care sunt de acord ca războiul să continue fără o limită de timp, până la victoria finală, a scăzut de la 13% la 9%. Acesta este cel mai scăzut nivel de sprijin pentru război din februarie 2022 încoace.

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