Potrivit sursei citate, 137.000 de ruși – un număr record – s-au întrebat pe Yandex, în perioada 22-28 iunie, „când se va încheia operațiunea militară” din Ucraina. Yandex este principalul motor de căutare pe internet din Rusia.

Recordul anterior, cu 107.000 de căutări, fusese stabilit în perioada 11-17 mai, când forțele armate ucrainene au efectuat cel mai mare atac cu drone asupra Moscovei și regiunii din jurul capitalei Rusiei.

În același timp, numărul căutărilor de adăposturi antiaeriene în regiunea Moscovei este, de asemenea, în creștere. Potrivit datelor de pe Yandex, în luna mai, locuitorii din Moscova și din regiunea Moscovei au căutat de 33.700 de ori termenul „ascunzătoare de drone”. Interesul pentru acest subiect s-a triplat într-un an și jumătate.

Interesul pentru cuvântul „drone” a crescut și mai semnificativ. În mai 2026, locuitorii din regiunea Moscovei au căutat de 785.000 de ori cuvântul „drone” pe Yandex, comparativ cu 163.000 în ianuarie 2025.

În același timp, în mai 2026, marea majoritate a rușilor (81%) și-au exprimat dorința ca războiul să se încheie „mâine”, potrivit unui studiu realizat de Institutul de Conflictologie și Analiză a Rusiei (IKAR). Anterior, această cifră nu depășea 72-75% din 2023 încoace.

În același timp, numărul rușilor care sunt de acord ca războiul să continue fără o limită de timp, până la victoria finală, a scăzut de la 13% la 9%. Acesta este cel mai scăzut nivel de sprijin pentru război din februarie 2022 încoace.

Sondajul realizate de IKAR mai arată că războiul ruso-ucrainean a devenit principala problemă a cetățenilor ruși, depășind alte preocupări, precum salariile mici și prețurile mari. Treizeci și trei la sută dintre respondenți au menționat „războiul cu Ucraina” drept principala problemă a Rusiei, în timp ce salariile mici și prețurile mari au fost menționate de 24%, respectiv 18%. „Războiul a trecut din nou de la un eveniment de fundal la un factor semnificativ în viața cotidiană a rușilor”, observă experții de la IKAR.

În ultima săptămână, liderul autocrat rus Vladimir Putin și-a exprimat de două ori disponibilitatea de a reveni la negocieri cu Ucraina. Cu toate acestea, el a refuzat o propunere a conducerii de la Kiev de a renunța în mod reciproc la atacurile aeriene asupra obiectivelor de infrastructură din interiorul Rusiei, respectiv al Ucrainei.

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