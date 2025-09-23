Într-o declarație pentru Club Feroviar, acesta a precizat că nu este vorba despre un original, ci despre o replică cumpărată din Turcia, care a costat aproximativ 200 de dolari. „Am două acasă, oricine dorește poate veni să le fotografieze”, a spus Ion Simu-Alexandru.

Astfel de replici se găsesc online la prețuri mult sub valoarea originalelor. De exemplu, site-ul indian billionairewatches.com vinde modelul Patek Philippe Nautilus din aur de 18K cu circa 2.695 de lei, iar cutia, identică cu cea autentică, costă între 300 și 400 de lei.

Un alt site, patekphilippe.to, găzduit în Zhanxi Watch City (China) și specializat în replici de ceasuri, oferă același model cu sume între 199 și 3.599 de dolari. Site-ul oficial al mărcii este însă www.patek.com/en.

Explicațiile lui Ion Simu-Alexandru au venit după ce G4Media publicase fotografii și imagini video în care acesta apărea purtând presupusul Patek Philippe, evaluat la peste 100.000 de dolari pe site-urile de profil.

În aceleași materiale apărea și fostul director al Regionalei CFR Timișoara, Victor Adrian Istrati, cu un ceas Rolex estimat la peste 10.000-12.000 de euro. Acesta a afirmat ulterior că intenționase să cumpere ceasul, dar s-a răzgândit.

Și fostul ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu, a fost implicat anterior într-o controversă legată de un ceas de lux.

Presa a scris că ar fi pierdut un model în valoare de 90.000 de euro, însă în august el a declarat că de 4-5 ani poartă același ceas, achiziționat cu aproximativ 2.000 de euro.

