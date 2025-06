„Astăzi sunt la Kiev – un oraș marcat de război, dar neclintit în spirit”, începe relatarea șefului diplomației lituaniene.

Budrys subliniază că Rusia și-a intensificat în ultimele săptămâni atacurile aerieni, „vizând infrastructura civilă, locuințe și chiar spitale”.

„În această (luni – n.r.) dimineață, trenul nostru a trebuit să treacă printr-o ploaie de rachete și drone care loveau orașele #Rivne și #Dubno. În urmă cu doar câteva zile, zeci de oameni, inclusiv copii, au fost uciși și răniți în urma unui atac asupra orașului Harkov”, scrie ministrul lituanian.

Today I am in Kyiv – a city scarred by war but unshaken in spirit. In recent weeks, Russia has ramped up its missile& drone attacks, targeting civilian infrastructure, homes& even hospitals. This morning, our train had to pass through the shower of missiles and drones striking… pic.twitter.com/9b3UmXpjqO