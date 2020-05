De Viorel Tudorache,

„Este incredibil în ce condiţii vin acasă aceşti oameni, din punct de vedere medical este o traumă fizică şi psihică. Oamenii sunt epuizaţi, după drumuri lungi până acasă şi aşteptări şi mai lungi la graniţă. Deshidratarea şi starea lor de oboseală ridică un înalt risc pentru sănătate. Am făcut eforturi şi am preluat din aceste grupuri gravidele şi copii sub 3 ani, pentru a nu mai sta la cozile foarte mari”, a declarat Horea Timiș pentru Agerpres.

Au fost create culoare ca la aeroport

Autorităţile din Arad au amenajat, la Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac I, culoare ca la aeroport, măsura fiind luată pentru a se putea menţine distanţa între oameni, în condiţiile în care Direcţia de Sănătate Publică (DSP) a atras atenţia că există risc de răspândire a noului coronavirus.

Şeful DSP Arad, Horea Timiş, le-a cerut autorităţilor să ia măsuri pentru a se păstra distanţa între cei care tranzitează graniţa, pentru că sute de persoane se înghesuiau la ghişeele poliţiştilor de frontieră pentru efectuarea formalităţilor.

”Există un risc real când aceşti oameni stau atât de înghesuiţi. Răbdarea lor este de înţeles, având în vedere că mulţi vin de pe teritoriul Ungariei cu diverse mijloace de transport până la trei sau cinci kilometri de graniţa română, de unde vin pe jos cu bagaje.

Sunt obosiţi, stau cu orele la graniţă, este o aglomeraţie cum nu s-a prevăzut. În urma solicitării noastre, s-a reuşit formarea unor culoare în zigzag, ca la aeroport, pe o distanţă de aproximativ 50 de metri, iar oamenii stau acum la distanţă de cel puţin un metru”, a declarat Horea Timiş pentru Agerpres.

Recomandări Anunțul tranșant făcut de Ludovic Orban. Ce se întâmplă cu terasele din România

Șeful DSP Arad a mai spus: ”Au fost aduse şi mese în spaţiul exterior, astfel că poliţiştii de frontieră nu mai fac formalităţile doar la tonete şi se trece mai repede. Controalele epidemiologice continuă, fiecare persoană trece pe la un cadru medical”.

Unii au leșinat din cauza oboselii sau deshidratării

Conform sursei citate, au fost cazuri de persoane care au leşinat din cauza oboselii sau deshidratării, după multe ore de aşteptat la graniţă.

”Am fost nevoiţi să cerem echipaje SMURD, care au sosit şi acordă asistenţă celor cu probleme. DSP Arad a cumpărat şi apă îmbuteliată, care este distribuită celor care tranzitează frontiera.

Am suplimentat personalul medical, însă atât cât ne-a permis organizarea autorităţilor, pentru că, dacă nu se pot realiza mai multe culoare pentru verificări, este inutil să avem foarte mulţi medici”, a mai spus Horea Timiş.

Recomandări Un nou studiu a identificat aproape 200 de mutații recurente în genomul coronavirusului la nivel global. Dar sunt mai periculoase?

Şeful DSP Arad a solicitat autorităţilor „să găsească soluţii care să fie aplicate încă de pe teritoriul ungar, pentru ca cetăţenii români care vin în ţară să nu mai treacă prin astfel de greutăţi”.

Conform Poliţiei de Frontieră Arad, 1.140 de persoane au intrat în ţară pe jos, prin PTF Nădlac I, în ultimele 24 de ore.

În prezent, timpul de aşteptare pentru intrarea în ţară prin PTF Nădlac I este de opt ore, iar la Nădlac II de cinci ore. La ieşirea din ţară, se aştepta o oră la Nădlac I şi 30 de minute la Nădlac II.

Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Arad, Dan Monoranu, a declarat, pentru Agerpres, că sunt păstrate echipaje la cele două puncte de frontieră, pentru a se menţine ordinea publică, dar până în prezent nu a fost necesară intervenţia forţelor de ordine.

Citeşte şi:

Soţia preşedintelui albanez, reţinută pentru participarea la protestul față de demolarea clădirii Teatrului Naţional

Trecere de pietoni în formă de clape de pian, desenată între Catedrală și Filarmonică, la Timișoara

Sindicatul Polițiștilor Europol, mesaj pentru diaspora după scandalul din Vama Nădlac: ”Noi la muncă pentru voi, voi ne înjurați pe noi!”

GSP.RO Unei atlete celebre i s-a oferit 1 milion € pe an să fie escortă de lux. Ce răspuns a dat

HOROSCOP Horoscop 18 mai 2020. Berbecii nu ar trebui să se amestece în discuțiile din jur