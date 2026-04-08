Practic, Florin Barbu cere ca fermierii să cumpere motorină fără acciză și TVA, direct de la pompă, numai că proiectul este blocat în Guvernul condus de Ilie Bolojan. Măsura propusă ar fi „fără impact asupra bugetului de stat”, conform adresei primite de Ministerul Finanțelor.

„Contextul geopolitic actual a condus la restrângerea semnificativă a finanțării sectorului agricol, mecanismele de creditare și garantare pentru fermieri fiind, în practică, blocate. În acest cadru, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale a elaborat și transmis spre avizare un proiect de act normativ care instituie un mecanism simplificat si eficient de sprijin, respectiv posibilitatea achiziționării motorinei direct la pompă, fără acciză și fără TVA, fără impact asupra bugetului de stat”, scrie în documentul datat 2 aprilie.

Facsimil din documentul ajuns pe masa Ministerului de Finanțe

În acest moment, proiectul „Motorină ieftină pentru fermieri” propus de PSD este blocat de mai bine de o lună de Guvernul Bolojan, iar una dintre consecințe este că aproximativ 3 milioane de hectare ar putea rămâne necultivate în acest an.

„În lipsa unor măsuri urgente, riscul este ca peste 3 milioane de hectare de teren arabil să rămână nelucrate în cadrul campaniei de primăvară, cu consecințe majore asupra economiei naționale și securității alimentare: diminuarea producției agricole cu aproximativ 15 milioane de tone și pierderi estimate la 3,7 miliarde euro”, mai scrie în documentul obținut de Libertatea.

În aceste condiții, există temeri printre agricultori că, dacă proiectul nu va fi deblocat urgent, vor urma creșteri majore la alimente, cauzate de producția scăzută și de costurile ridicate ale lucrărilor agricole de primăvară.

„De asemenea, această situație poate conduce la dezangajarea unor plăți directe din fonduri europene, fără cofinanțare, în valoare de aproximativ 600 milioane euro”, a avertizat Ministerul Agriculturii.

