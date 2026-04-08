Hunedoara va marca o zi de doliu local pe 10 aprilie 2026, în onoarea legendarului antrenor Mircea Lucescu, a decis Consiliul Local al municipiului, miercuri, printr-o hotărâre votată în unanimitate. Drapelul României va fi arborat în bernă la sediile instituţiilor publice, iar programul instituţiilor sportive şi culturale va fi adaptat corespunzător, anunță Corvinul Hunedoara pe Facebook.

Mircea Lucescu, considerat o figură emblematică pentru fotbalul românesc, a avut o legătură aparte cu Hunedoara. În 1977, acesta și-a încheiat cariera de jucător la Corvinul Hunedoara, clubul unde avea să-și înceapă și cariera de antrenor. Aici, a construit nu doar o echipă de fotbal remarcabilă, ci și o comunitate unită în jurul sportului, devenind un simbol atât pe plan sportiv, cât și uman.

„Relaţia domniei sale cu Hunedoara nu s-a oprit la momentul încetării mandatului său ca antrenor al echipei Corvinul. Domnul Mircea Lucescu a promovat şi sprijinit mişcarea sportivă hunedoreană permanent, inclusiv în ultimii săi ani de viaţă”, a transmis Corvinul.

În semn de recunoaștere a meritelor sale deosebite, Mircea Lucescu a fost declarat „Cetățean de Onoare al municipiului Hunedoara” în anul 2013. Primarul orașului, Dan Bobouțanu, și-a exprimat admirația pentru personalitatea antrenorului:

„Pentru Hunedoara, Mircea Lucescu a fost lumina care a dat speranţă unui oraş în vremurile gri ale unui regim în care bucuriile erau puţine. Domnia sa a venit la Hunedoara şi a construit nu doar o echipă de fotbal, ci un loc al memoriei: Corvinul Hunedoara. Domnul Lucescu le-a arătat copiilor Hunedoarei, prin exemplul personal dar şi prin fotbaliştii pe care i-a crescut, că pot deveni tot ceea ce îşi doresc, prin muncă, educaţie şi, mai ales, cuvânt. Deşi nu s-a născut la Hunedoara, domnul Mircea Lucescu este unul dintre ai noştri. De fapt, a fost, este şi va rămâne mereu unul dintre cei mai iubiţi hunedoreni”.

Mircea Lucescu s-a stins din viață marți, 7 aprilie 2026, la Spitalul Universitar de Urgență București.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu va fi depus la Arena Națională începând de miercuri, de la ora 17:00. Accesul publicului larg va fi făcut printr-un circuit controlat, conceput pentru a asigura un flux organizat al vizitatorilor. În aceeași zi, la ora 18:00, va avea loc prima slujbă de priveghi.

