Următorul pas este transmiterea proiectului pe circuitul de avizare al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

„Un proiect esențial care va pune în valoare județul Tulcea și potențialul turistic extraordinar al Deltei Dunării”, a transmis Horațiu Cosma, secretar de stat la Ministerul Transporturilor.

Cu o valoare a investiției estimată la opt miliarde de lei, Drumul Expres Brăila (Jijila) – Tulcea (Cataloi) reprezintă o componentă vitală a viitoarei rețele rutiere din sud-estul țării.

Noua șosea de mare viteză va avea o lungime totală de 61,6 kilometri, traseul fiind desfășurat integral pe teritoriul județului Tulcea.

Acesta va tranzita localitățile Smârdan, Jijila, Văcăreni, Luncavița, Isaccea, Niculițel, Frecăței, Somova, Nalbant și Mihail Kogălniceanu.

Pentru a asigura fluența și siguranța traficului, constructorii vor realiza o infrastructură complexă, care include:

58 de structuri: poduri și pasaje de-a lungul întregului traseu.

5 noduri rutiere: localizate la Jijila, Luncavița, Isaccea, Telița și la intersecția cu viitorul Drum Expres DX8 (Tulcea – Constanța).

Facilități pentru șoferi: două parcări de scurtă durată (amplasate pe ambele sensuri la km 12 și km 41) și două spații de servicii tip S1 (la km 31 și km 55).

Infrastructură de suport: un centru de întreținere și coordonare a traficului.

Impact economic și strategic

Ministrul Transporturilor a subliniat importanța strategică a investiției, catalogând-o drept o „oportunitate concretă pentru o conexiune la standarde europene între Moldova, Muntenia și Dobrogea”.

Pe lângă fluidizarea traficului regional, noul drum expres este esențial pentru stimularea dezvoltării economice locale, punând în valoare atât potențialul turistic uriaș al Deltei Dunării, cât și capacitatea logistică a Portului Tulcea.

Documentația tehnică vine la capătul unui proces îndelungat, contractul pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate și a Proiectului Tehnic de Execuție fiind semnat încă din luna mai a anului 2020, cu firma Ingenieria Especializada Obra Civil e Industrial.

