Patronii cluburilor Șahtior Donețk și Dinamo Kiev, omagiu pentru Mircea Lucescu

Patronii cluburilor Șahtior Donețk și Dinamo Kiev vor depune coroane de flori la Arena Națională, urmând ca vineri să asiste la ceremonia de înhumare de la Cimitirul Bellu.

Arcadie Zaporojanu, prieten de încredere și colaborator de multă vreme al lui Mircea Lucescu, va fi gazda delegațiilor din Ucraina. Acesta se va asigura de buna desfășurare a vizitei lui Rinat Ahmetov și Igor Surkis, având în vedere legătura strânsă pe care a menținut-o cu „Il Luce” atât pe plan profesional, cât și personal.

„Cluburile Șahtior Donețk și Dinamo Kiev vor trimite delegații la ceremoniile funerare. Ambele cluburi vor fi prezente prin delegații lor și joi, la Arena Națională, pentru un ultim omagiu adus maestrului, așa cum i se spunea lui Mircea Lucescu, dar și vineri, la înmormântare. În cursul zilei de joi, ambele delegații vor sosi pe calea aerului la București și vor fi acolo în frunte cu Rinat Ahmetov, de la Șahtior Donețk, și Igor Surkis, de la Dinamo Kiev”, a spus Zaporojanu pentru ProSport.

Clubul Șahtior Donețk, mesaj pentru fostul antrenor

Clubul ucrainean Şahtior Doneţk, la care Mircea Lucescu a antrenat timp de 12 ani, între 2004 și 2016, a spus că acesta a fost „un mare antrenor şi un om cu o mare inimă de fotbalist”. Un mesaj emoționant a fost transmis marți seară, imediat după moartea marelui antrenor român.

„Rămas-bun, domnule…”, a transmis Sahtior Doneţk, într-o postare pe Facebook.

„Clubul principal din cariera de antrenor a lui Mircea Lucescu a fost Şahtior, pe care l-a condus în perioada 2004–2016. Sub conducerea sa, minerii au disputat 573 de meciuri. Împreună cu echipa din Doneţk, antrenorul român a câştigat 22 de trofee: 8 titluri de campioni ai Ucrainei, 6 Cupe ale Ucrainei şi 7 Supercupe ale Ucrainei, precum şi primul trofeu european al clubului – Cupa UEFA din 2009. Mircea Lucescu este recordmanul clubului în ceea ce priveşte numărul de sezoane, meciuri şi titluri câştigate şi cel mai de succes antrenor din întreaga istorie a Şahtiorului”, potrivit clubului.

„Un om cu o mare inimă de fotbalist”

Preşedintele lui Şahtior, Rinat Ahmetov, şi-a exprimat profundele condoleanţe cu privire la moartea lui Mircea Lucescu:

„Pentru mine, Mircea Lucescu va rămâne pentru totdeauna un mare antrenor şi un om cu o mare inimă de fotbalist. Astăzi sunt alături de familia lui Mircea Lucescu şi de întreaga lume a fotbalului. Mulţumesc pentru tot, dragă domnule!”.

Rinat Ahmetov, în vârstă de 59 de ani, este cel mai bogat om din Ucraina. Fondator al System Capital Management, are investiții în diverse sectoare, inclusiv parcuri solare în România, şi este patron al clubului de fotbal Şahtior Doneţk.

Fotbalul românesc este în doliu. Mircea Lucescu, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria României, a murit la vârsta de 80 de ani, pe 7 aprilie 2026, după mai multe probleme grave de sănătate care s-au agravat în ultimele luni. Fostul selecționer era internat la Spitalul Universitar din București, unde medicii au încercat în ultimele zile să îi salveze viața.

Spitalul Universitar de Urgență București a anunțat oficial că Mircea Lucescu a murit marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30.









