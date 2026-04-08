Garden Route din Africa de Sud se află pe primul loc

Studiul a identificat drumuri din întreaga lume unde condițiile meteorologice sunt ideale pentru condus. Pe primul loc se află Garden Route din Africa de Sud, un traseu de 300 km, renumit pentru lipsa vântului și temperaturile moderate pe tot parcursul anului, relatează publicația italiană Virgilio.it.

Locurile doi și trei sunt ocupate de Route 66 și Pacific Coast Highway din SUA, simboluri ale libertății pe patru roți. Aceste drumuri, cu climatul lor uscat și zilele însorite, oferă priveliști de neuitat și sunt asociate cu cultura americană a road trip-urilor.

Topul celor mai frumoase drumuri pentru condus din lume

Garden Route (Africa de Sud) – 90,6 puncte;

Route 66 (SUA) – 87,3 puncte;

Pacific Coast Highway (SUA) – 86,1 puncte;

Amalfi Coast (Italia)– 81 de puncte;

Costa Brava Coastal Roads (Spania)– 76,3 puncte;

Great Ocean Road (Australia) – 71,4 puncte;

Icefields Parkway (Canada) – 69,5 puncte;

Loire Valley Drives (Franța) – 67,3 puncte;

Kahekili Highway (SUA)– 57,2 puncte;

Norwegian Atlantic Road (Norvegia)– 39,1 puncte.

