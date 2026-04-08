Nod rutier Autostrada A1 (km 73+100) cu DJ702F la Ionești

Situat la km 73+100 al Autostrăzii București-Pitești (A1), acest nod rutier va asigura toate fluxurile de trafic în intersecția cu drumul județean DJ702F. Construcția va permite o viteză minimă de 40 km/h. Proiectul, realizat de compania BOGART SRL, are o valoare de 41,3 milioane lei fără TVA, iar lucrările vor dura 10 luni.

Nod rutier Autostrada A2 (km 90+100) cu DJ306 și DN3A la Dragoș Vodă

Localizat la km 90+100 al Autostrăzii București-Constanța (A2), la sud-vest de localitatea Dragoș Vodă, județul Călărași, acest nod rutier conectează DJ306 și DN3A cu A2. Valoarea proiectului, realizat de asocierea BOGART SRL și OYL COMPANY Holding SRL, este de 60,5 milioane lei fără TVA.

Nod rutier A3 – DJ 101C, din nordul județului Ilfov, în zona Gruiu-Nuci

Situat la intersecția Autostrăzii București-Ploiești (A3) cu DJ101C, în zona Gruiu-Nuci din nordul județului Ilfov, acest nod rutier este realizat la solicitarea și în colaborare cu autoritățile locale din Gruiu, Nuci și Consiliul Județean Ilfov.

Scopul său este de a îmbunătăți accesibilitatea către A3 și conectivitatea în zona e nord a județului. Proiectul, cu o valoare de 57,2 milioane lei fără TVA, este realizat de BOGART SRL.

Durata de execuție este de 10 luni pentru fiecare nod rutier. Sursa de finanțare este asigurată din fonduri europene nerambursabile, prin cadrul Programului Transport 2021-2027 și cofinanțare de la Bugetul de Stat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE