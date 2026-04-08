UPDATE ora 15.35: Răsturnare de situație: Curtea de Apel București a suspendat decizia CNA de a retrage licența Realitatea Plus, iar televiziunea poate emite în continuare.

Știrea inițială: Ședința CNA, care a început la ora 13.30, a avut la punctul 1 pe ordinea de zi „Discutarea solicitării de rediscutare/plângere prealabilă privind decizia C.N.A. de retragere a licenței Realitatea Plus”. Mai exact, a fost nevoie de o nouă ședință pentru că postul lui Maricel Păcuraru a prezentat dovezi prin care a încercat să schimbe decizia inițială.

„Plata amenzilor a fost făcută mult peste termenul de 6 luni. Nu ne putem răzgândi. Legea spune că CNA retrage licenţa dacă plata nu a fost făcută în 6 luni. Eu rămân cu tărie cu votul pe care l-am dat ieri. Ieri am luat o decizie clară pe documentele pe care le aveam. A fost un caz concret şi concis. CNA nu s-a apucat brusc să-şi facă treaba, CNA a făcut curăţenie din punct de vedere juridic. Toţi au plătit amenzile, mai puţin acest radiodifuzor”, a afirmat vicepreședintele CNA, Valentin Jucan, în timpul ședinței, potrivit paginademedia.ro.

Daniela Bârsan, membră CNA și fostă consilieră pe comunicare a fostului președinte Klaus Iohannis, a fost mai ponderată: „Aş vrea un punct de vedere oficial cu privire la amenzile acestea, de la serviciul nostru juridic. Mi-aş fi dorit ca procedura desfăşurată de consiliu să fie una completă. De ce nu am transmis înştiinţare cu privire la amenzile pe 2024?”.

La rândul său, Mircea Toma, membru CNA, a afirmat în timpul dezbaterilor: „Nu şi-a imaginat nimeni că o să mai fie amenzi pe 2023-2024. Ei aveau timp 6 luni să plătească amenzile”.

Foarte important, potrivit informațiilor Libertatea, Consiliul Naţional al Audiovizualului a comunicat astăzi oficial către Realitatea Plus decizia luată ieri, iar postul lui Maricel Păcuraru trebuie să o pună în aplicare.

Mai mult, Curtea de Apel București urmează să dea un verdict tot în cursul zilei de astăzi, iar hotărârea va apărea pe portalul instanțelor.

Realitatea Plus, postul care l-a promovat pe Călin Georgescu drept „președintele ales”, își va înceta emisia după aproape 7 ani de funcționare sub actuala denumire, în urma deciziei CNA de marți, 7 aprilie. Televiziunea lui Maricel Păcuraru era continuatoarea Realitatea TV, post care a fost și el închis de CNA, în octombrie 2019, când nu i-a mai prelungit licența. Practic, Realitatea se va închide după 25 de ani de emisie.

Concret, CNA a retras licența postului Realitatea Plus din cauza amenzilor neplătite din 2024. Este vorba de datorii de 605.000 de lei strânse din 28 de amenzi, conform paginademedia.ro. Cu toate acestea, televiziunea plătise amenzile primite în 2025.

Foarte important, vicepreședintele CNA, Valentin Jucan, și Monica Gubernat, membru CNA, au declarat pentru Libertatea, tot pe 7 aprilie, că emisia Realității Plus va fi oprită zilele viitoare și au precizat că interdicția se aplică și pe net, adică pe YouTube și Facebook.

