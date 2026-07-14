Europa trebuie să cumpere arme SUA pentru a contracara amenințarea rusă

Acesta a precizat, pentru Politico, că dezvoltarea propriilor capacități europene necesită timp, iar nevoile actuale nu permit amânări. El a mai afirmat că Germania trebuie să continue să achiziționeze arme testate și dovedite, cum ar fi avioanele de luptă din SUA, în timp ce Europa își consolidează industria de apărare pe termen lung.

„Dezvoltarea propriilor capacități necesită timp. În prezent, nu avem acest timp”, a spus generalul-locotenent Holger Neumann, subliniind necesitatea achiziționării unor sisteme disponibile comercial care, chiar dacă nu îndeplinesc toate cerințele germane, pot fi „cea mai bună soluție pentru următorii câțiva ani”.

Declarațiile lui Neumann vin într-un moment în care UE încearcă să redirecționeze cheltuielile de apărare către producătorii europeni, limitând astfel dependența de furnizorii americani. Noi reglementări europene stipulează că participarea țărilor din afara UE, inclusiv a SUA, la proiectele finanțate de blocul comunitar, nu poate depăși 35% din valoarea acestora. Această decizie a generat nemulțumiri în rândul oficialilor americani.

Cu toate acestea, Neumann subliniază că nevoile imediate ale apărării europene nu pot aștepta. El a explicat că industria europeană are capacități puternice, dar nu a dezvoltat tehnologie de ultimă generație în același ritm ca Statele Unite.

Obiectivul actual este acoperirea rapidă a nevoilor fără a renunța la proiectele europene.

F-35, soluția imediată

Un exemplu concret al acestei strategii este achiziția avioanelor americane Lockheed Martin F-35 Lightning II. Germania a aprobat, în decembrie 2022, un buget de 8,3 miliarde de euro pentru a cumpăra 35 de avioane F-35A, care vor înlocui vechile modele Tornado în cadrul acordurilor NATO de partajare nucleară.

Primul avion german este așteptat să fie livrat în septembrie 2026, iar primele aeronave vor ajunge la baza aeriană Büchel până la sfârșitul anului 2027, după un an de antrenament pentru piloți în SUA.

„Există idei în cadrul Luftwaffe pentru a achiziționa mai multe F-35. Decizia, desigur, aparține Ministerului Apărării. Și încă nu s-a luat o decizie”, a declarat Neumann.

Politico a relatat anterior că guvernul german a alocat peste 2 miliarde de euro pentru achiziționarea a încă 15 avioane, ceea ce ar ridica flota planificată de la 35 la 50 de aparate.

Viitorul apărării europene

Necesitatea de a avea soluții imediate devine tot mai evidentă după ce Germania și Franța au abandonat, în iunie 2026, planurile de a dezvolta împreună un avion de luptă de generația a șasea, parte a programului Future Combat Air System (FCAS). Divergențele dintre Airbus și Dassault privind conducerea proiectului și împărțirea sarcinilor au dus la acest impas.

Cu toate acestea, Neumann a subliniat că proiectul mai amplu FCAS nu este neapărat încheiat. „Singura decizie luată este că nu vom construi împreună un avion de comandă cu echipaj”, a precizat el.

Pe termen lung, Germania intenționează să achiziționeze o nouă tranșă de Eurofighter, cu livrări planificate între 2031 și 2034. Totuși, Neumann a afirmat că după 2035 nu ar mai trebui achiziționate avioane din generația a patra.

„Orice achiziție de după 2035 ar trebui să fie de avioane de generația a cincea sau mai avansate”, a adăugat el.

Neumann este de părere că soluția finală ar trebui să rămână europeană, fie prin aderarea la un proiect existent, fie prin dezvoltarea unui nou avion alături de parteneri. Totuși, niciuna dintre aceste opțiuni nu va putea oferi un rezultat concret până în 2035. „Întrebarea este ce facem între timp”, a concluzionat el.

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