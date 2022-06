Serghei Zheltov a venit la fața locului pentru a ajuta la stingerea flăcărilor care au cuprins mai multe etaje ale clădirii de birouri. În urma intervenției, el a ajuns la un spital din Moscova, suferind un infarct. Un alt pompier a fost rănit în incendiu, însă, la fel ca și în cazul lui Zheltov, nu sunt încă multe detalii.

„Două persoane au fost rănite. În acest moment, șeful departamentului este internat. Situația de la fața locului i-a provocat un infarct puternic”, a declarat lya Denisov, ministrul adjunct pentru situații de urgență din Rusia.

Un incendiu de proporții a izbucnit vineri dimineață, la o clădire de birouri din vestul Moscovei, din cauza unui scurtcircuit, potrivit primelor informații.

Focul a izbucnit la primul etaj și s-a extins rapid până la etajul al patrulea. Aproximativ 120 de persoane au fost evacuate, iar, în total, 180 de pompieri au intervenit la fața locului.

The Grand Setun Plaza business center in #Moscow is on fire, reports local media. pic.twitter.com/XNcLpGJs1u