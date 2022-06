Potrivit unor surse citate de TASS, circa 120 de persoane au fost evacuate din clădire, dar la etajele superioare rămân blocate până la 20 de persoane. Operațiunile de evacuare continuă.

„Conform informațiilor preliminare, incendiul se manifestă pe o suprafață de 1.000 de metri pătrați. Intervin 180 de pompieri”, a transmis Ministerul Situațiilor de Urgență.

The Grand Setun Plaza business center in #Moscow is on fire, reports local media. pic.twitter.com/XNcLpGJs1u