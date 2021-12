„România a eşuat la acest capitol, din punctul meu de vedere… Faptul că noi nu am predat arhiva fostei Securităţi unei instituţii, după 1989, în primii ani, a făcut ca această tranziţie spre democraţie să fie atât de grea şi de încercată în România. Îmi asum ceea ce spun. Cred că a fost o greşeală, a fost o greşeală pe care pot să o înţeleg pragmatic, din punct de vedere politic, pentru cei care au făcut atunci, dar pentru mine, ca cetăţean care eram în stradă şi luptam pentru drepturi şi libertăţi civile şi pentru democraţie, cred că a fost o greşeală.

Sunt momente când e nevoie de decizii dure, care să despartă apele. Nu s-a întâmplat acest lucru. Nu s-a întâmplat nici peste ani. Nu există o explicaţie onestă pe care cineva să o dea astăzi, în care să spună de ce nu aţi predat arhiva”, afirmă șeful SRI, Eduard Hellvig, în podcastul SRI realizat de purtătorul de cuvânt al instituției, Ovidiu Marincea.

Șeful SRI susține că instituția încearcă de ani să predea ce mai deține, dar că i se transmite dinspre CNSAS că nu are spațiu pentru a o prelua.

„Acum, sigur, noi încercăm să predăm CNSAS-ului, pot să spun deja de ani de zile, ce avem şi mi se spune că nu există spaţiu. Acum, cu tot respectul, dacă vrem să nu primim sau să luăm arhivele, putem să avem tot felul de argumente. Eu am spus că mai dau un termen celor care ar trebui să preia această arhivă, iar, dacă acest lucru nu este posibil, o să le pun la dispoziţie un spaţiu de la noi pentru CNSAS, ca să fiu sigur că aceste arhive nu mai sunt la SRI, astfel încât să terminăm definitiv cu această discuţie publică cu privire la dosare pe care serviciile de informaţii le au şi le folosesc ca să-şi atingă obiectivele. E un subiect sensibil pe care eu, personal, nu sunt dispus să mi-l asum ascunzându-l. Nu am nicio obligaţie, nu am nicio datorie, nu am nimic de ascuns în ceea ce priveşte arhivele CNSAS, arhivele fostei Securităţi care trebuie să fie la CNSAS, şi, ca atare, am toată disponibilitatea să predau aceste arhive”, adaugă Hellvig.

Ceea ce a făcut Securitatea ca şi mecanism de lucru asupra societăţii româneşti a fost abominabil, iar oamenii trebuie să înţeleagă de unde am plecat, ca să ştim unde să ajungem. Eduard Hellvig, șeful SRI:

PARTENERI - GSP.RO Gina Pistol i-a ruinat cariera unei vedete în doar 7 luni de relație: „Ce face cu ea? E mai mare ca el! Îi mănâncă toți banii”

Playtech.ro Cum s-a înmulțit omenirea, dacă Adam și Eva i-au avut doar pe Cain și Abel. Foarte puțini știu

Observatornews.ro Momentul incredibil în care protestatarii AUR iau cu asalt curtea Parlamentului și forțează intrarea în clădire. VIDEO

HOROSCOP Horoscop 21 decembrie 2021. Capricornii nu mai sunt dispuși să facă concesii, deși intuiția le spune exact contrariul

Știrileprotv.ro Motivul halucinant pentru care acest bărbat și-a aruncat mașina în aer cu 30 de kilograme de dinamită

Telekomsport Încă o vedetă fără inhibiţii! Are o imagine impecabilă, dar şi-a arătat zona INTIMĂ: foto

PUBLICITATE Cadouri de Crăciun, haine și decorațiuni cu 80% REDUCERE!