Pavel Durov a anunţat această măsură într-un mesaj către cei 12,2 milioane de abonaţi ai săi de pe platformă.

Durov spune că Telegram va avea o nouă abordare în ceea ce priveşte moderarea conţinutului şi va elimina unele caracteristici care au fost utilizate în mod abuziv pentru activităţi ilegale. Măsura vine la aproape două săptămâni după ce Durov a fost arestat în Franţa pentru complicitate la activităţi infracţionale permise de reţeaua sa.

În postarea de pe Telegram şi X, Durov a subliniat totuşi că activităţile ilicite reprezintă doar 0,001% din conţinutul de pe platformă. Postarea a fost făcută pentru a saluta faptul că Telegram a ajuns la 10 milioane de oameni care au preferat serviciul cu plată Telegram Premium.

🎉 Telegram has reached 10 million paid subscribers. 10 million people are now enjoying Telegram Premium!



🆕 Today, were introducing new features while phasing out a few outdated ones.



⛔️ Weve removed the People Nearby feature, which was used by less than 0.1% of Telegram…