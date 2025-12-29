Nu e pericol și nu e interdicție. Ce anunță, de fapt, punctul roșu

Mulți șoferi asociază instinctiv punctul roșu cu un pericol sau cu o restricție. În realitate, semnul are exact rolul opus. Indicatorul cu punct roșu și săgeată informează despre un blocaj sau un risc mare de formare a unui ambuteiaj pe autostradă.

Mai exact, el sugerează șoferilor să ia în calcul o rută alternativă, pe drumuri locale, pentru a ocoli zona aglomerată și a reveni pe autostradă mai departe, acolo unde traficul este din nou fluent.

Cum funcționează sistemul „rutei roșii”

Indicatorul face parte dintr-un sistem numit informal „ruta roșie”. Acesta este folosit mai ales în zonele unde apar frecvent blocaje din cauza lucrărilor sau a traficului foarte intens.

Autoritățile germane stabilesc din timp aceste rute alternative. Ele sunt gândite astfel încât șoferii să evite localitățile unde s-ar putea forma alte ambuteiaje și să poată reveni pe autostradă fără pierderi mari de timp. Chiar dacă traseul este puțin mai lung, deplasarea este mai rapidă decât statul în coloană.

Este obligatoriu să urmezi săgeata cu punct roșu?

Nu. Un detaliu important este că acest indicator nu este obligatoriu. Șoferul decide singur dacă părăsește sau nu autostrada.

Spre deosebire de un ocol oficial, care impune schimbarea traseului, ruta marcată cu punct roșu este doar o recomandare. Cine vrea, poate rămâne pe autostradă și să aștepte în trafic.

Mulți șoferi se bazează exclusiv pe aplicațiile de navigație pentru a evita ambuteiajele. Experiența din Germania arată însă că aceste aplicații pot trimite mii de mașini pe aceleași drumuri secundare, unde apar rapid alte blocaje.

Rutele marcate cu punct roșu sunt stabilite tocmai pentru a preveni acest efect. Ele sunt activate, de regulă, doar atunci când întârzierea estimată pe autostradă depășește 30 de minute sau când drumul este închis complet.

Cine poate folosi aceste rute alternative

Ruta sugerată de indicatorul cu punct roșu este destinată atât autoturismelor, cât și camioanelor. Pentru vehiculele de mare tonaj pot exista, însă, restricții suplimentare legate de greutate sau dimensiuni, semnalizate separat. Pentru mașinile mici nu există limitări speciale, iar traseele sunt gândite pentru a permite o circulație sigură și fluentă.

Cele mai multe indicatoare cu punct roșu și săgeată pot fi întâlnite în Bavaria, în special în zonele din jurul orașelor München, Regensburg și Ingolstadt. Ele apar și pe alte tronsoane de autostradă unde blocajele sunt frecvente.

Sistemul a fost introdus pentru a face față traficului tot mai aglomerat și pentru a reduce timpul pierdut de șoferi. Dacă vezi un astfel de semn în Germania, mesajul este simplu: există o variantă mai bună decât statul în coloană.