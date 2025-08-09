Pofta de extindere, în creștere

Analiștii au avertizat că pofta acestuia de a extinde Rusia este în creștere de ani de zile, menționând exemple „foarte clare” în care Putin „desfășoară operațiuni” în pregătirea unui atac asupra statului baltic.

Mica națiune de două milioane de locuitori nu are o graniță directă cu Rusia continentală – dar împarte una de aproape 700 de kilometri cu aliații nebuni ai lui Putin din Belarus.

De asemenea, este situată lângă avanpostul rusesc puternic militarizat Kaliningrad, ceea ce o face vulnerabilă la interferențele rusești – și chiar în vizorul lui Putin.

Expertul în securitate Anthony Glees a declarat că o concentrare de trupe și armament la granița cu Lituania ar fi „prima etapă a unui război mai general în Europa”.

Un indiciu îngrozitor din „manualul lui Hitler”

Și, într-un semn îngrozitor al planurilor lui Putin, o afirmație scandaloasă conform căreia Lituania era plină de „nazism” a apărut într-o carte alarmantă finanțată de Kremlin.

Cu o prefață scrisă de Serghei Lavrov, aceasta susține că „narațiunile istorice falsificate” au „incitat sentimente antiruse și rusofobe” în toată Lituania.

Putin a folosit aceeași tactică înainte de invazia sa barbară a Ucrainei.

Recomandări Modificările pentru pensiile private urmăresc doar interesele industriei, spune directorul AURSF. Este o măsură ilegală și neconstituțională, acuză un liberal

Alan Mendoza, director executiv al Societății Henry Jackson, a declarat că afirmații de acest gen provin direct din „manualul lui Hitler” – narațiuni fabricate despre minorități persecutate, folosite pentru a justifica ambițiile teritoriale.

Cartea intitulată „Istoria Lituaniei” pune sub semnul întrebării existența acestei țări baltice, membră NATO, o acuză de glorificarea Germaniei naziste și susține că nu a fost niciodată ocupată.

Cartea de 400 de pagini a atras comparații înfiorătoare cu manifestul de război al lui Putin din 2021, în care acesta a etichetat Ucraina drept „artificială” și a susținut că ucrainenii erau de fapt ruși – cu doar câteva luni înainte de a lansa brutala sa invazie.

Cartea, o armă?

Ministerul de Externe al Lituaniei a declarat că Putin intenționează să folosească cartea ca armă pentru a „justifica imperialismul și agresiunea Rusiei împotriva vecinilor săi”.

„O luăm așa cum este – ca unul dintre exemplele propagandei ostile a Rusiei împotriva noastră: să ne pună la îndoială statalitatea, istoria, valorile, simbolurile, însăși identitatea”, au declarat reprezentanții innstituției.

Comandantul armatei britanice , Hamish de Bretton-Gordon, a declarat că publicarea de cărți pline de dezinformare a fost un instrument de „pregătire psihologică a peisajului mental” al țării pentru agresiunea europeană.

Recomandări Planul de pace negociat de Putin cu Trump, criticat dur de experții militari: „Doar avantaje pentru Rusia. Permite armatei ruse să se apropie de Ucraina centrală”

Iar expertul politic lituanian Nerijus Maliukevičius a afirmat că dezinformarea rusească a fost concepută pentru a-l ajuta pe Putin să „aleagă” dintr-o serie de povești inventate pentru a justifica orice atacuri viitoare.

Articolul de propagandă, finanțat de Kremlin

Unul dintre cei nouă autori ai noii cărți este Maxim Grigoriev, un așa-zis politolog care a luptat împotriva ucrainenilor în cadrul războiului lui Putin și prezidează un „Tribunal Public pentru Crimele neonaziștilor ucraineni”.

Articolul de propagandă a fost publicat de cel mai important institut de politică externă al Rusiei, finanțat de Kremlin.

Ministerul de externe al Lituaniei a mai spus că lansarea așa-numitei cărți de „istorie” trebuie întâmpinată cu „prudența cuvenită”.

„Totul – de la prefața lui Lavrov, o persoană căutată internațional, complice la multiple crime de război, până la finanțarea oferită de o structură legată de Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei, ca să nu mai vorbim de autorii săi notorii, ne oferă numeroase dovezi că totul este vorba despre propagandă, nu despre istorie”, au explicat ei.

Analistul rus Maliukevičius a declarat că această carte este plină de „clișee propagandistice rusești”.

Recomandări Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”

Și a avertizat că astfel de cărți nu sunt primele și cu siguranță nu vor fi nici ultimele.

„Ei publică în mod constant și regulat astfel de cărți despre Letonia, despre Estonia, despre Lituania și așa mai departe,” a precizat acesta.

Analistul a explicat că tacticile lui Putin implică inundarea spațiului academic cu narațiuni falsificate.

„Ori de câte ori Putin va lansa următorul său atac, va putea alege dintr-o bibliotecă de propagandă rusească pentru a dezinforma publicul”, a spus Maliukevičius. El a adăugat că astfel de cărți sunt publicate „în mod regulat”, ca parte a unui „efort constant depus de Kremlin”.

Afirmații false

Aceste instrumente de propagandă iau o gamă largă de forme, inclusiv „narațiuni paraistorice ”, precum noua publicație, sau afirmații false conform cărora vorbitorii de limba rusă sunt persecutați în statele baltice.

Maliukevičius a subliniat că declarația lui Lavrov a dovedit faptul că informațiile din carte făceau parte din politica externă proprie a Kremlinului.

„Trăim într-o situație în care ne vom confrunta în mod constant cu atacuri propagandistice diferite ”, a avertizat el, preciizând: „Cel mai important lucru este să nu arătăm o slăbiciune și o lipsă de voință din partea NATO .”

Subliniind importanța răspunsului țării sale la amenințările propagandistice de acest gen, analistul a spus că Lituania trebuie „să fie pregătită în permanență”.

„Ar trebui să-ți transformi anxietatea în acțiuni practice, pozitive”, a explicat el.

„Așa că acele exerciții constante pe care le facem, exercițiile de pregătire, nu fac decât să ne întărească și să descurajeze orice acțiune militară .”

Pregătiri psihologice

Colonelul de Bretton-Gordon a explicat cum noua carte face parte din efortul masiv de propagandă al Rusiei de a „pregăti psihologic peisajul” țării pentru oricare dintre eforturile agresive ale lui Putin.

„Rușii încearcă să-i facă pe oameni să înțeleagă de ce locuri precum Lituania ar trebui să facă parte din Rusia, nu sunt state democratice independente pentru care acești oameni au votat”, a explicat de Bretton-Gordon.

El a mai spus că Putin inundă spațiul informațional cu propagandă, în cadrul acțiunii „Maskarova”.

„Propaganda și dezinformarea rusească sunt la ordinea zilei, și mulți oameni – fără să știe – sunt de fapt copleșiți de ele”, a adăugat el.

Colonelul a spus că semnele revelatoare că Putin ar putea plănui să invadeze țări vecine precum Lituania pot fi observate luând în considerare „ceea ce a spus Putin în trecut”.

El a subliniat că tiranul este hotărât să reînvie Uniunea Sovietică.

„Putin își dorește cu adevărat să recreeze vechea Uniune Sovietică, URSS, care includea țări precum Ucraina , Lituania, Letonia, România”, a spus el.

„Și știu că lituanienii sunt foarte îngrijorați că ei sunt cumva următorii la rând.”

Exercițiu cu 120.000 de soldați

Expertul militar a declarat că un exercițiu masiv planificat de Rusia și Belarus luna viitoare va include 120.000 de soldați.

Și a comparat această perspectivă cu adunarea soldaților lui Putin la granița cu Ucraina, cu câteva luni înainte de sângeroasa sa invazie de acum trei ani.

„Să dăm timpul înapoi în noiembrie 2021, când au avut loc ultimele exerciții combinate din Belarus și Rusia”, a explicat el.

„Atunci, în februarie, Rusia a invadat Ucraina dinspre nord, dinspre Belarus.”

„Așadar, având în vedere acumularea de forțe care are loc în acest moment… planificând acest mare exercițiu din noiembrie, atunci absolut… ar putea exista o mișcare spre nord, din Belarus, către Lituania.”

El a adăugat: „Sperăm că Occidentul, care a fost prins în eroare data trecută, nu va mai fi prins în eroare acum.”

Atac asupra comunicațiilor

Directorul unui think tank, Mendoza, a declarat că orice invazie ar trebui susținută de „sentimentul că comunitatea rusă din Lituania este discriminată sau pusă în pericol”, în același mod în care această narațiune a fost evocată pentru Ucraina.

El a spus: „Acest lucru datează din strategia lui Hitler din anii 1930, când acesta încerca evident să obțină concesii pentru minoritățile germane din alte țări precum Cehoslovacia, precum Polonia.

„Și Putin a jucat bine această strategie în Ucraina, din perspectiva sa.”

Expertul în securitate Glees a declarat că primul indiciu major al unui atac asupra Lituaniei de către Putin ar fi un atac asupra comunicațiilor.

El a adăugat: „Mai presus de toate, vom analiza cu mare atenție ce se întâmplă cu comunicațiile dintre statele baltice, între ele pe plan intern, precum și cu sediul NATO de la Bruxelles.”

„Orice interferență a comunicațiilor ar fi primul semn că se întâmplă ceva grav.”

El a explicat că orice „mișcare de trupe, rachete și arme în apropierea frontierei ar fi un alt indiciu”.

„Ar fi prima etapă a unui război mai general în Europa ”, a avertizat el.

Planuri de război

Lituania, cu o populație de aproximativ 70 de ori mai mică decât cea a Rusiei, elaborează deja planuri de război pentru o posibilă invazie.

Statul NATO a recrutat o armată secretă și a elaborat planuri pentru o baricadă forestieră și kilometri întregi de „dinți” de dragon pentru a-l ține la distanță pe tiranul însetat de sânge al Rusiei.

Guvernul a reușit, de asemenea, să încheie o înțelegere cu Germania pentru a asigura 5.000 de soldați suplimentari, , care să fie pregătiți să lupte în numele Lituaniei”.

Țara baltică insistă, de asemenea, asupra creării unei blocade cu Belarus – în cazul în care Putin lansează o invazie transfrontalieră.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE