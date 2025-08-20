Proiectul a fost depus în primăvară, în campania electorală a alegerilor prezidențiale 2025, de fostul premier Marcel Ciolacu (PSD), alături de Cătălin Predoiu (PNL), Kelemen Hunor (UDMR) și Varujan Pambuccian (minorități), la cererea lui Crin Antonescu, fost candidat al coaliției la prezidențiale.

Inițial, Camera Deputaților a adoptat proiectul care prevedea creşterea treptată a vârstei de pensionare a magistraţilor la 65 de ani, până în 2045.

Propunerea legislativă trebuia însă respinsă de Senat pentru ca proiectul anunțat de Ilie Bolojan privind pensiile magistraților să aibă prioritate și să nu fie probleme la Curtea Constituțională.

Senatorul PNL Daniel Fenechiu a încercat o explicație: „Cred că orice om care urmărește fenomenul politic, cu atât mai puțin un parlamentar, știe foarte clar că măsurile privind reglementarea vârstei de pensionare și a pensiei magistraților sunt prinse în pachetul 2. Cred că oricine parlamentar știe că nu poți veni cu angajare de răspundere în contextul în care ai pe circuit o lege care să reglementeze așa ceva, un proiect de lege. Decizia de a respinge această lege nu este legată de faptul că n-a încercat să facă ceva, ci o facem datorită faptului că am găsit o soluție mai bună”.

Premierul Ilie Bolojan explicat pe 29 iulie principalele modificări la legea pensiilor speciale ale magistraților. Pe scurt, vârsta de pensionare va crește la 65 de ani, iar pensia unui magistrat va fi de cel mult 70 la sută din ultimul salariu net, nu 80 la sută din brut, așa cum este acum. Modificările se vor regăsi în pachetul doi de măsuri fiscale, care va fi asumat săptămâna viitoare de Guvern.