Serbia anunță o investiție majoră în producția de roboți

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat că există o posibilitate reală ca Serbia să devină prima țară din Europa care va produce roboți umanoizi, subliniind că proiectul nu se limitează la dezvoltarea de software, ci presupune o combinație complexă între software și hardware.

„Este vorba despre inteligență artificială aplicată. Nu sunt doar programe software, ci și roboți, mașini, articulații și tehnologie completă, iar toate acestea ar putea fi produse în Serbia”, a declarat Vucic.

Potrivit președintelui sârb, proiectul este structurat pe trei segmente-cheie. Primul vizează construcția unei fabrici de roboți, al doilea dezvoltarea centrelor de date și a așa-numitelor „fabrici de date”, iar al treilea realizarea infrastructurii necesare pentru funcționarea întregului sistem.

Vucic: „Vom încerca să fim primii în Europa”

Vucic a explicat că roboții de acest tip necesită cantități uriașe de date și un timp îndelungat de învățare, de până la 100 de milioane de ore, pentru a putea îndeplini diverse sarcini în gospodărie și industrie, precum gătitul, călcatul, spălatul rufelor și alte activități.

„Vom încerca să producem totul aici și să fim primii în Europa”, a afirmat Aleksandar Vucic, adăugând că obiectivul este ca implementarea proiectului să înceapă chiar în cursul acestui an.

Energia, principala provocare a proiectului

Unul dintre cele mai mari obstacole pentru realizarea investiției este asigurarea energiei electrice necesare, a avertizat președintele Serbiei.

„Acest proiect necesită de două ori câte 300 de megawați de energie electrică și trebuie să ne așezăm urgent la masă pentru a vedea cum rezolvăm această problemă”, a spus Vucic, precizând că discuțiile pe această temă vor avea loc în zilele următoare.

El a subliniat că această inițiativă evidențiază importanța deciziilor strategice în domeniul energetic pentru viitorul dezvoltării industriale și tehnologice a Serbiei.

Colaborare cu AGIBOT Innovation

Aleksandar Vucic a participat, de asemenea, la prezentarea roboților companiei AGIBOT Innovation, organizată la Centrul Cultural Chinez, unde a declarat că acest tip de dezvoltare tehnologică este fascinant și extrem de important pentru industria viitorului.

Președintele a adăugat că Serbia va continua cooperarea cu această companie.

La sfârșitul anului trecut, un robot umanoid fabricat în China a stabilit un record mondial, parcurgând 106 kilometri fără oprire între două orașe din estul țării. Androidul A2, dezvoltat de compania Agibot din Shanghai, a pornit pe 10 noiembrie din Suzhou și a ajuns în cartierul Bund din Shanghai pe 13 noiembrie, în primele ore ale zilei. Robotul a fost alimentat de un sistem rapid de baterii hot-swap, care i-a permis să rămână activ pe întreaga durată a călătoriei.

