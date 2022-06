Vizita șefului diplomației ruse a fost anunțată de televiziunea de stat iraniană.

„În timpul vizitei lui Lavrov vor fi discutate acordul nuclear din 2015 al Iranului, stimularea cooperării bilaterale şi energetice, precum şi subiecte internaţionale şi regionale”, a informat televiziunea de la Teheran.

Televiziunea de stat iraniană a difuzat imagini din timpul întâlnirii dintre Lavrov și preşedintele iranian Ebrahim Raisi, dar nu a dat mai multe detalii.

Russian Foreign Minister Lavrov’s first meeting after landing in Tehran earlier today was with President Raisi – not his counterpart and the man who invited him to Iran, Amir-Abdollahian.



He’s speaking to Amir-Abdollahian tomorrow. Unclear if he’s meeting anyone else. Shamkhani? pic.twitter.com/ot0x9ccxtS