Potrivit lui Șoigu, dronele fabricate de ucraineni după declanșarea agresiunii militare ruse și metodele lor de utilizare sunt un pericol pentru întreaga Rusie, cel mai mare stat federal din lume, cu o suprafață de peste 17.000.000 de kilometri pătrați.

„Până de curând, Munții Ural erau în afara razei de acțiune a atacurilor aeriene de pe teritoriul ucrainean, dar astăzi se află deja în zona de amenințare imediată”, a subliniat fostul ministru rus al Apărării în timpul unei reuniuni de securitate în orașul Ekaterinburg.

Declarații în dezacord cu propaganda de până acum a Kremlinului

Șoigu a remarcat că numărul atacurilor cu drone ucrainene a crescut de patru ori în 2025 față de anul 2024, ajungând la peste 23.000. „Atacurile teroriste” au crescut, de asemenea, în întreaga Rusie cu 40%, până la 1.830. Principalele ținte ale Forțelor Armate Ucrainene sunt „instalațiile militare, de transport și de combustibil și energie”, a menționat el, recunoscând, de fapt, că Ucraina atacă infrastructura militară și sectoarele economice care sprijină războiul, nu „cartiere rezidențiale”, așa cum insistă propaganda Kremlinului.

De la începutul acestui an, Forțele Armate Ucrainene au intensificat atacurile împotriva întreprinderilor rusești și a rafinăriilor de petrol care îndeplinesc comenzi pentru complexul militar-industrial și aprovizionează armata rusă, a nuanțat Serghei Șoigu.

În acest context, în opinia lui, „nicio regiune din Rusia nu se mai poate simți protejată de dronele ucrainene”.

Aceste declarații intră în dezacord cu propaganda de până acum a Kremlinului, care prezintă Rusia drept una dintre cele mai protejate țări datorită lui Vladimir Putin, consideră atacurile ucrainene drept „atacuri teroriste” împotriva civililor și nu recunoaște pagubele asupra infrastructurii militare sau le minimizează, atunci când chiar nu poate să le nege.

Vladimir Putin „vânează” echipa lui Serghei Șoigu

Declarațiile lui Șoigu vin pe fondul unei noi epurări a vechilor săi colaboratori, la aproape doi ani după ce a fost îndepărtat de la șefia Ministerului rus al Apărării și retrogradat în structura regimului de la Moscova.

Liderul autocrat rus Vladimir Putin l-a demis recent pe fostul general GRU (spionajul militar rus) Pavel Konovalcik din funcția de secretar adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei. Demiterea lui Konovalcik a avut loc după arestarea lui Ruslan Țalikov, fost prim-viceministru al apărării și unul dintre cei mai apropiați asociați ai lui Șoigu. Ruslan Țalikov, arestat pentru corupție, este considerat de multă vreme drept „umbra lui Șoigu”.

Declarațiile lui Șoigu vin, de asemenea, la patru zile de la o ședință de securitate organizată de Vladimir Putin pe tema „apărării obiectivelor de infrastructură”. Propaganda Kremlinului nu prea a difuzat materiale despre ședința respectivă, subliniind doar că Putin a cerut „măsuri urgente pentru protejarea infrastructurii critice”.

