Digitalizarea, mai mult decât o aplicație pe telefon

Întrebat despre cum arată viitorul serviciilor bancare, Manea a explicat că digitalizarea nu mai este doar despre aplicații mobile, ci despre transformarea întregului sistem.

„Nu e vorba doar de interacțiunea clientului cu aplicația. E despre toate procesele și serviciile interne care, digitalizate, scutesc timp, creează satisfacție și ne apropie de nevoile oamenilor”, a spus CEO-ul BCR.

Inteligența artificială schimbă regulile jocului

În opinia lui Sergiu Manea, inteligența artificială va accelera digitalizarea serviciilor bancare și nu numai. Produsele mai complexe, care până acum nu puteau fi complet digitalizate, vor deveni accesibile prin AI.

„Vom rezolva nevoi, nu doar procese. Asta va fi marea schimbare. Îți vei putea construi un viitor financiar în demnitate, conversând cu cineva în care ai încredere – fie om, fie tehnologie. Dar cred în continuare în rolul oamenilor, pentru că atunci când vorbești despre bani sau sănătate vei vrea să vezi empatie, nu doar algoritmi”, a spus Manea.

România, bine poziționată, dar cu „cea mai mare lipsă de cunoștințe digitale din UE”

Sergiu Manea a lăudat inovațiile din România, de la plățile contactless în transportul public până la adopția rapidă a plăților digitale. Dar a avertizat că există o prăpastie între potențial și realitate.

Afacerea microbuzelor electrice pentru elevi a atins recordul în Dâmbovița: 17 dubițe de 8 locuri, cumpărate cu 200.000 de euro bucata
Recomandări
Afacerea microbuzelor electrice pentru elevi a atins recordul în Dâmbovița: 17 dubițe de 8 locuri, cumpărate cu 200.000 de euro bucata

„Cam un sfert dintre români interacționează cu statul online. Digital skill gap-ul, lipsa de cunoștințe digitale, e cea mai mare din Uniunea Europeană. Avem autostrada digitală, dar nu o folosim suficient”, a punctat el.

Manea a subliniat că educația digitală și financiară sunt vitale. Proiectul „Zbor”, lansat de BCR, merge exact în această direcție: „Zbor e un loc unde tinerii pot învăța educație financiară, digitală și personală. Reconstrucția educației va fi critică pentru viitorul societății”.

Manea: „Trebuie să fim supercompetitivi. Avem resursă umană și tehnologie”

Pe partea economică, CEO-ul BCR a transmis clar că România trebuie să își găsească avantajele competitive și să le exploateze.

„Obsesia mea este să identificăm direcțiile unde putem fi supercompetitivi. Avem resursă umană, avem ingineri foarte buni, am fost un hub de scriere de cod. Într-o societate AI-first, putem juca un rol important, dacă acționăm ordonat”, a explicat el.

Manea a amintit și de responsabilitatea față de viitor: „Una dintre nevoile de bază va rămâne aceeași: cum îți construiești un viitor în demnitate. Vom folosi AI pentru procese, dar oamenii, cu empatia și încrederea lor, vor rămâne esențiali când vine vorba de bani și sănătate”.

Autostrada digitală a României, plus și minus în același timp

Optimismul și luciditatea s-au împletit în mesajul liderului BCR: România are una dintre cele mai rapide conexiuni la internet din Uniunea Europeană, dar rămâne în urmă la educația digitală.

„E timpul să folosim autostrada digitală pe care o avem. Dacă 70-80% dintre români ar folosi conștient aceste servicii, am fi într-o altă ligă”, a încheiat Manea.

Impact Bucharest 2025 a arătat că și capitala României a devenit un centru-cheie și un loc de întâlnire pentru liderii din Europa Centrală. Este un loc unde se formează parteneriate, se iau decizii strategice și se conturează viitorul economic al regiunii.

Ringier a fost partener strategic al ediției din acest an a Impact Bucharest.

Parteneriat Media: Impact Bucharest

