HUAWEI Pura 80 oferă o experiență de fotografiere excepțională pentru pasionați, telefoanele din această serie fiind echipate cu o cameră Ultra Chroma XMAGE cu 1,5 milioane de canale multispectrale, ceea ce asigură o redare extrem de fidelă a culorilor.

Seria HUAWEI Pura 80, noul etalon al fotografiei mobile

Precizie foto de la orice distanță

HUAWEI Pura 80 Ultra este smartphone-ul care a obținut recent cel mai mare scor general din istoria DXOMARK, o autoritate recunoscută în domeniul imagisticii. Cu 175 de puncte, Pura 80 Ultra s-a clasat pe primul loc în topul DXOMARK, ceea ce reprezintă o confirmare a performanțelor sale remarcabile la capitolele foto, video și zoom.

De altfel, Pura 80 Ultra este dotat cu primul sistem de cameră telephoto duală comutabilă. Dispozitivul integreazăun zoom mediu de 3.7x și unul super telephoto de 9.4x, care lucrează împreună cu un senzor principal de 1/1.28 inch, sistem care oferă cea mai mare captare de lumină prin teleobiectiv din industrie.

Recomandări
Fie că vrei să fotografiezi detalii arhitecturale de la depărtare sau priveliști urbane spectaculoase, smartphone-ul este capabil să capteze imagini de o calitate excelentă de la distanțe medii și mari. Astfel, vei putea surprinde orașul în întregime, cu toate clădirile vizibile până la linia orizontului.

Detaliile imaginilor vor fi la fel de clare și în condiții de iluminare slabă, ca atunci când te afli la un concert, departe de scenă. Indiferent dacă faci fotografii sau videoclipuri 4K, Pura 80 Ultra poate reda cu acuratețe culorile și atmosfera din sală, fiind un dispozitiv ideal cu care să surprinzi momente emblematice din spectacolele live.

Telefonul este dotat și cu o cameră HDR Ultra Lighting de 1 inch, care combină tehnologia TCG-HDR în timp real, cu un interval dinamic de 16EV, valoarea maximă din industrie. Astfel, poți obține o redare remarcabilă a contrastului, zonele luminoase nefiind supraexpuse, iar cele întunecate păstrând detaliile fine. Testează camera atunci când vrei să faci portrete nocturne și vei observa că aceasta menține, în egală măsură, luminozitatea naturală a feței și detaliile de fundal, un efect tridimensional, ce adaugă profunzime imaginii.

Seria HUAWEI Pura 80, noul etalon al fotografiei mobile
Recomandări
Culori și claritate ca în viața reală, în orice cadru

La rândul său, HUAWEI Pura 80 Pro vine cu o cameră Ultra Lighting de 1 inch și o cameră Ultra Chroma care, împreună, sunt capabile să surprindă imagini nocturne extrem de clare, redând cu fidelitate culorile și atmosfera. Cu Super Night Mode, grădinile pline de flori sau luminile orașului vor fi la fel de fermecătoare în fotografii ca și când le-ai privi cu ochiul liber.

De asemenea, cu camera Telephoto Macro Ultra Lighting vei reuși să captezi fără efort detalii spectaculoase din natură care altfel ar putea trece neobservate. Camera este echipată cu un senzor RYYB, permite o deschidere mare a diafragmei și focalizarea de la doar 5 cm. O poți testa fotografiind flori, insecte, sau obiecte de mici dimensiuni, precum și scene la apus, noaptea sau în spații slab iluminate.

Întreaga serie HUAWEI Pura 80 include o funcție de fotografiere ultra-clară în mișcare, prin care se înregistrează 1,5 secunde înainte și după apăsarea declanșatorului, iar apoi ai posibilitatea de a alege cel mai bun cadru din cele 3 secunde filmate.

Seria HUAWEI Pura 80, noul etalon al fotografiei mobile
Recomandări
Design remarcabil, ecran rezistent și autonomie ridicată

Caracterizate de o eleganță strălucitoare, telefoanele din Seria HUAWEI Pura 80 sunt, în același timp, dispozitive puternice și durabile. Modelul Pura 80 Pro este disponibil în trei variante de culoare – Glazed Red, Glazed Black și Glazed White, fiecare având o textură fină, similară glazurii. Vei regăsi aceeași textură rafinată și la modelul Pura 80 Ultra, care propune două nuanțe – Prestige Gold și Golden Black.

Durabilitatea acestor smartphone-uri este asigurată de materialele din care sunt fabricate ecranele lor: sticlă Kunlun de generația a doua, cu o rezistență la cădere îmbunătățită de 20 ori a modelului Pura 80 Pro, și sticlă Kunlun Crystal Armor de generația a doua, care îi conferă modelului Pura 80 Ultra o rezistență de 16 ori mai mare a zgârieturi și de 25 de ori mai mare la căderi.

La capitolul autonomie, telefoanele HUAWEI Pura 80 se remarcă printr-o baterie puternică de 5170mAh pe care o poți alimenta atât prin sistemul 100W HUAWEI SuperCharge, cât și fără fir, prin tehnologia 80W Wireless HUAWEI SuperCharge.

Funcții AI pentru o interacțiune smart și distractivă

Totodată, ai parte de o interacțiune smart cu telefoanele din Seria Pura 80 datorită funcțiilor susținute de inteligența artificială. Temele interactive precum Emoji Crush sau Symbol Stickers îți vor oferi o experiență distractivăpentru că vei putea observa în timp real cum figurinele de pe ecran își schimbă expresia dacă miști telefonul sau cum se mișcă odată cu privirea ta. Anularea AI a zgomotelor îți permite să porți conversații telefonice clare indiferent de locul în care te afli, iar cu butonul AI Smart Controls ai acces la aplicațiile favorite printr-un dublu-tap.

Seria HUAWEI Pura 80, noul etalon al fotografiei mobile

Seria Pura 80 îți aduce prețuri speciale la mai multe produse din HUAWEI Store, până la 30 septembrie

Seria HUAWEI Pura 80 te așteaptă în magazinul online HUAWEI Store începând din 26 august. Modelul Pro este disponibil la prețul de 5.999 lei, iar Pura 80 Ultra, la 7.999 lei. Profită de avantajele perioadei promoționale care este în desfășurare până pe 30 septembrie. În acest interval, la orice achiziție a unui telefon Pura 80 din magazinul online beneficiezi de un cupon cadou în valoare de 1.000 lei care poate fi folosit după 14 zile, de un încărcător de 100W, de 10x puncte în HUAWEI Store și de serviciul HUAWEI Care+. De asemenea, alături de telefon poți achiziționa, la prețuri promoționale un HUAWEI WATCH 5 (1.649 lei), sau căștile HUAWEI FreeBuds Pro 4 (749 lei).

Sursă foto: Huawei România

Reacția MAE, după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au stat lângă Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China
Știri România 10:41
Reacția MAE, după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au stat lângă Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China
Cine este noul director general al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti: mandatul său începe astăzi și este de 4 ani
Știri România 09:50
Cine este noul director general al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti: mandatul său începe astăzi și este de 4 ani
Oana Roman îl condamnă pe Bursucu pentru atitudinea lui față de Tzancă Uraganu: „Eu nu te-am plăcut pe tine niciodată, nici tu pe mine"
Stiri Mondene 11:06
Oana Roman îl condamnă pe Bursucu pentru atitudinea lui față de Tzancă Uraganu: „Eu nu te-am plăcut pe tine niciodată, nici tu pe mine”
Ce își ia de acasă Irina Fodor atunci când pleacă la „Asia Express". „N-am chiar tot tacâmul. Dumnezeu cu mila"
Stiri Mondene 11:01
Ce își ia de acasă Irina Fodor atunci când pleacă la „Asia Express”. „N-am chiar tot tacâmul. Dumnezeu cu mila”
Eurobarometru. Tendință ușoară de creștere a euroscepticismului în România. Beneficiile economice ale UE, cele mai apreciate
Analiză
Politică 10:08
Eurobarometru. Tendință ușoară de creștere a euroscepticismului în România. Beneficiile economice ale UE, cele mai apreciate
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la Beijing, lângă dictatorii Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un
Politică 09:10
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la Beijing, lângă dictatorii Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un
