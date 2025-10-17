Cei patru bărbaţi, cu vârste cuprinse între 26 şi 38 de ani, au fost arestaţi luni. Le Figaro a aflat informația joi de la Parchetul Naţional Antiterorist.

„În cadrul unei anchete preliminare deschise pe 19 septembrie 2025 în legătură cu planul de acţiune împotriva unui opozant rus şi încredinţată DGSI, patru bărbaţi au fost arestaţi şi plasaţi în arest preventiv în data dee 13 octombrie 2025”, precizează Parchetul Naţional Antiterorist.

Cei patru suspecți, aflați în detenție preventivă, sunt vizați de o anchetă judiciară pentru participare la o asociere teroristă în vederea pregătirii unuia sau mai multor asasinate.

Le Parisien scrie că acest „proiect de eliminare” îl viza pe Vladimir Osecikin, un activist rus considerat un simbol al rezistenţei împotriva regimului condus de Vladimir Putin.

Vladimir Osecikin (44 de ani) este un activist rus pentru drepturile omului şi fondator al ONG-ului Gulagu.net, care denunţă tortura, corupţia şi abuzurile din închisorile din Rusia.

Refugiat în Franţa din 2015, Osecikin este căutat căutat de aparatul judiciar al lui Putin din 2020. După lansarea invazieir ruse la scară largă în Ucraina, la 24 februarie 2022, el a ajutat mai multe persoane, inclusiv foşti generali şi agenţi de informaţii, să fugă din Rusia.

Vladimir Osecikin a mai fost vizat de o tentativă de asasinat. Pe 12 septembrie 2022, un lunetist a tras asupra apartamentului său în momentul în care activistul, soția sa și copiii se pregăteau să ia cina. El ar fi supravieţuit pentru că ar fi văzut la timp un punct roşu şi s-ar fi pus la adăpost.

„Soția și copiii meu se întorseseră de la teatru. Am gătit cina și mă pregăteam să le duc farfuriile. Cu coada ochiului, am văzut pe un perete, un punct roșu, specific armelor cu lunetă, deplasându-se în direcția mea! Am stins imediat luminile și ne-am aruncat la podea!”, a mărturisit atunci Osecikin.

