Dispozitivul WRAP în deportări

AP News a identificat mai multe exemple de utilizare a WRAP-ului de către ICE în deportări. Cinci persoane au declarat că au fost imobilizate în acest dispozitiv, uneori ore întregi, în timpul zborurilor de deportare începând din 2020.

Martori și membri ai familiilor din patru țări au relatat despre utilizarea sa pe cel puțin alte șapte persoane în acest an.

„A fost ca o răpire”, a descris un bărbat nigerian, parte a unui proces federal.

El și alți deținuți au fost treziți în mijlocul nopții, încătușați la mâini și picioare, și li s-a spus că vor fi trimiși în Ghana, deși niciunul dintre ei nu era de acolo.

Îngrijorări privind siguranța

Utilizarea WRAP-ului de către ICE a continuat în ciuda unui raport din 2023 al Diviziei pentru Drepturi Civile a Departamentului de Securitate Internă, care a exprimat preocupări serioase cu privire la lipsa politicilor care să reglementeze utilizarea sa.

AP News a identificat 12 cazuri fatale în ultimul deceniu în care poliția locală sau gardienii din SUA au folosit WRAP-ul, iar autopsiile au determinat că „imobilizarea” a jucat un rol în deces.

Perspectiva producătorului WRAP

Charles Hammond, CEO-ul Safe Restraints Inc., producătorul WRAP-ului, a declarat că compania sa a creat o versiune modificată a dispozitivului pentru ICE, cu schimbări menite să permită menținerea persoanelor în el în timpul zborurilor și călătoriilor lungi cu autobuzul.

Recomandări
Filmul accidentului de pe Șoseaua Berceni din București, unde o tânără mamă a murit lovită de un BMW pe trecerea de pietoni

Hammond a subliniat că scopul WRAP-ului este de a fi un dispozitiv de salvare pentru forțele de ordine care se confruntă cu persoane agitate care atacă fizic ofițerii sau se rănesc singure. El a adăugat că, dacă este adevărat că unele persoane nu erau violente și doar protestau verbal, punerea lor în WRAP ar putea fi o utilizare necorespunzătoare.

Mărturii ale persoanelor deportate

Mai multe persoane deportate au descris experiențe traumatizante cu WRAP-ul. Un bărbat a relatat că a suferit o comoție cerebrală și o dislocare a maxilarului în timp ce era plasat în dispozitiv în 2023, înainte de un zbor de deportare către Capul Verde.

„A fost cel mai dureros lucru prin care am trecut”, a spus bărbatul, adăugând că a fost imobilizat cea mai mare parte a zborului de 10 ore.

Un alt bărbat a declarat că ofițerii ICE l-au pus în WRAP după ce a rezistat inițial eforturilor de a-l muta într-un zbor de deportare în Alexandria, Louisiana, în 2020. El fugise de violența politică și persecuție din Camerunul natal și se temea să se întoarcă.

„I-am spus «Nu pot respira»”, a spus bărbatul. „El a răspuns: «Nu-mi pasă, îmi fac treaba»”.

Preocupări legale și etice

Utilizarea WRAP-ului de către ICE face obiectul unui număr tot mai mare de procese federale care compară utilizarea incorectă a dispozitivului cu pedeapsa și chiar tortura, fie că este folosit într-o închisoare sau de autoritățile de imigrare în timpul zborurilor internaționale.

Avocații sunt îngrijorați că ICE nu urmărește utilizarea WRAP-ului așa cum este cerut de legea federală atunci când ofițerii folosesc forța.

„Utilizarea acestor dispozitive este inumană și incompatibilă cu valorile fundamentale ale națiunii noastre”, a declarat Noah Baron, un avocat pentru deportații vest-africani.

Răspunsul ICE

ICE și DHS nu au răspuns la întrebările detaliate ale AP News și au refuzat o cerere pentru politica guvernului privind când și cum să folosească WRAP-ul.

„Utilizarea mijloacelor de imobilizare asupra deținuților în timpul zborurilor de deportare a fost de mult timp un protocol standard ICE și o măsură esențială pentru a asigura siguranța și bunăstarea atât a deținuților, cât și a ofițerilor/agenților care îi însoțesc”, a declarat Tricia McLaughlin, purtătoarea de cuvânt a DHS.

