Un scandal de proporții zguduie politica din Muntenegru: Mirjana Pajkovici, fostă directoare a Direcției pentru Promovarea și Protecția Drepturilor Omului și Libertăților din cadrul Ministerului Drepturilor Omului și Minorităților, și Dejan Vuksici, fost consilier prezidențial, au demisionat în urma publicării unui videoclip compromițător.

Pajkovixi și Vukšici, implicați într-o relație extraconjugală, se acuză reciproc de șantaj. Mirjana și-a anunțat oficial demisia pe 23 ianuarie, după ce Vuksici renunțase la funcția sa în decembrie 2025.

Dejan Vuksici

Videoclipul, distribuit online, a adus la lumină relația lor, însă momentul exact al înregistrării scurse pe rețelele sociale rămâne necunoscut.

„Frumusețea și politica nu trebuie să fie la polul opus”, spusese Mirjana de mai multe ori.

Vukšici, care a fost și director al Agenției Naționale de Securitate (ANB), este căsătorit, iar Pajković este cunoscută pentru fotografiile provocatoare postate pe rețelele de socializare.

„M-a amenințat clar și direct că are material compromițător despre mine”, a spus Pajkovici, care a denunțat „o agresiune extremă” la care ar fi fost supusă.

Într-o declarație publică, femeia a acuzat că Vuksici ar fi folosit videoclipul pentru a o șantaja, obligând-o să păstreze tăcerea în ceea ce privește abuzul.

Pajkovici a depus 3 plângeri penale, inclusiv pentru distribuirea neautorizată a unui material explicit, ar cazul este investigat de autorități sub atenția parlamentului.

De partea cealaltă, Vuksici neagă acuzațiile și susține că Pajković ar fi folosit o înregistrare telefonică care îl incrimina pentru a-l șantaja să retragă candidatura unui judecător la Curtea Constituțională.

„Resping toate acuzațiile inexacte, incomplete și tendențioase prin care, fără dovezi, mi se atribuie responsabilitatea pentru încălcarea vieții private și distribuirea înregistrărilor disputate” a reacționat Vuksici, conform Serbian Times.

Într-o postare pe rețelele de socializare, Pajković a încurajat femeile să nu accepte intimidarea și șantajul.

Există, de asemenea, semne de întrebare cu privire la cât de sus în ierarhia politică din Muntenegru ajunge scandalul actual. Pajkovići a sugerat chiar că președintele Jakov Milatovici era la curent cu amenințările lui Vukici, dar nu a intervenit.

Conform legislației din Muntenegru, distribuirea de „revenge porn” poate atrage pedepse de până la cinci ani de închisoare.

