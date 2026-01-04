Pentru prima dată, o familie a decis să-și lase câinele, pe nume Dave, singur acasă pentru o seară, dar ceea ce au găsit la întoarcere a fost departe de așteptările lor.

Povestea transformării neașteptate a locuinței a fost împărtășită pe rețelele sociale de utilizatoarea @lisacorbz1, iar scena a stârnit rapid un val de reacții online.

La întoarcere, stăpânii au fost șocați să descopere livingul acoperit de un strat gros de umplutură albă, care semăna cu efectele unui dezastru natural.

Potrivit relatărilor, Dave a profitat de lipsa stăpânilor și a început să „un război” cu lenjeria de pat și pernele decorative, transformând podeaua într-un adevărat nor de puf.

Sufrageria în care „s-a jucat” Dave

„L-m lăsat pentru prima dată pe Dave singur doar pentru o seară”, a scris, scurt, proprietara pe Threads.

Imaginile cu dezastrul provocat de patruped au devenit rapid virale, adunând zeci de mii de aprecieri.

Comentariile utilizatorilor nu au întârziat să apară: „Serios, l-ați lăsat singur cu o canapea care poate exploda?”, a glumit cineva.

„Scenariul din «Singur acasă» de Crăciun este mereu o idee proastă, iar Dave a demonstrat asta!”, a adăugat altcineva.

Unii internauți au luat apărarea câinelui, speculând amuzant că animalul ar fi fost victima unei înscenări puse la cale de „infractori necunoscuți”.

Răspunsurile sunt pline de imagini cu aventurile câinilor lăsați singuri acasă pentru câteva ore.

Potrivit experților, astfel de comportamente nu sunt neobișnuite la câini. Într-un articol publicat în Newsweek, se menționează că, deși majoritatea câinilor dorm în absența stăpânilor, unii pot experimenta stres sau plictiseală intensă, ceea ce îi determină să roadă obiecte și să deterioreze mobilierul.

Durata de timp în care un câine poate rămâne singur acasă depinde de mai mulți factori: vârsta (puii au nevoie de mai multă atenție), starea de sănătate și temperamentul.

Specialiștii recomandă ca un câine adult să fie lăsat singur pentru cel mult 4 până la 6 ore.