Nicușor Dan, după consultări: „Am revenit la blocajul politic”

„Am revenit la blocajul politic pe care marţi îl credeam depăşit. În baza poziţiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorităţi parlamentare: guvern minoritar PSD”, arată preşedintele într-un mesaj pe Facebook.

Şeful statului arată că marţi, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiţionări faţă de programul de guvernare.

„De marţi până azi, PNL şi-a schimbat poziţia”, adaugă preşedintele.

„Este responsabilitatea partidelor să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită. Le cer în continuare să revină la dialog. România are nevoie de un guvern cu puteri depline”, transmite preşedintele.

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